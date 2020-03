Urbanismo critica la duplicidad de trabajo para sacar licencias de obra

El retraso en la concesión de licencias de obra mayor es una problemática que está enfriando, aún más, la relación entre los dos socios de gobierno de Orihuela, PP y Cs. Urbanismo está en manos de la formación naranja, pero son los populares los que ostentan la alcaldía y, por tanto, el alcalde popular, Emilio Bascuñana, es el que tiene la última palabra al liderar las juntas de gobierno, por donde pasan para su aprobación todas las licencias, desde la más pequeña de una casa unifamiliar, hasta las de la construcción de una macrourbanización. Fuentes cercanas a Cs acusan al regidor de poner «palos en las ruedas» y echar para atrás la mayoría de licencias que lleva para su aprobación el edil de Urbanismo José Aix, de Cs, incluso las que han pasado por el convenio del Colegio de Arquitectos que firmó el propio Bascuñana el pasado verano. Por su parte, fuentes populares echan todas las culpas al área que dirige Ciudadanos. Como publicó este diario, la Asociación de Inmobiliarios Provia denuncia el bloqueo de las licencias y pide al regidor que las delegue en Urbanismo. Ayer fueron concedidas varias licencias en la junta de gobierno local, entre ellas una para la construcción de 128 viviendas en Orihuela Costa y locales comerciales.

El edil de Urbanismo, no obstante, acusó a la duplicidad de trabajo que se está dando a la hora de gestionar la concesión de licencias por parte de los arquitectos adscritos al convenio con el Colegio de Arquitectos y por los técnicos municipales, ya que los proyectos pasan por ambos. José Aix señaló que todas las licencias que se han dado desde el pasado verano, aunque hayan pasado el filtro del Colegio de Arquitectos, «llevan un trabajo posterior de un técnico municipal», lo que duplica el trabajo. «Son los técnicos municipales los que están sacando adelante las licencias que llegan desde el convenio», reiteró el edil de Urbanismo.

Todas las licencias que han concedido en los últimos meses llevan aparejado un informe técnico municipal, por lo que de poco vale el informe anterior de los arquitectos, ya que los técnicos del Ayuntamiento revisan cada uno de los expedientes. «Hay una disfunción y estamos esperando a ver si la Generalitat nos dice si ese convenio es aplicable o no o hay que hacer alguna modificación», indicó Aix. «El trabajo del Colegio de Arquitectos es insuficiente si un técnico municipal no avala ese trabajo y, por otro lado, como nos planteaban los técnicos del Ayuntamiento, no es suficiente con la revisión formal de esos expedientes y recae una responsabilidad en los técnicos municipales que tienen que retomar el proyecto desde el principio, lo que está ralentizando la concesión de licencias», explicó el edil de Urbanismo.

Aix anunció que la semana próxima se reunirá con Provia y admitió que «la concesión de licencias de obras debería ser más ágil». «Lo que queremos es usar bien esa herramienta del convenio con el Colegio de Arquitectos, pero necesitamos tener la plena seguridad de que esto se puede hacer porque creo que el convenio es una buena solución», concluyó.