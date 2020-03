Albatera combate el "bullying" en el terreno de juego

Una nueva fórmula diseñada por la concejalía de Deportes, que dirige Alfredo Box, para plantar cara al "bullying" y evitar que entren en juego determinadas actuaciones y palabras desagradables durante el desarrollo de las actividades deportivas que se desarrollan en el Pabellón Polideportivo "Santiago Sanz", las pistas de la zona deportiva y el Campo de Fútbol "Nuevo Calvario".

Esta nueva iniciativa ya ha hecho su efecto en el público después de llevar varios días presente en las instalaciones deportivas del municipio, consiguiendo que haya más calma en las gradas y que la actitud dirigida hacia los árbitros sea mucho más respetuosa, sobre todo.

Además, con estos carteles se busca que los niños y las niñas que practican deporte se sientan apoyados y respetados por los mayores mientras juegan, y que durante el tiempo que estén en la actividad no escuchen insultos o las faltas de respeto, haciendo fortalecer de esta manera los valores como el compañerismo y la solidaridad para que desaparezcan situaciones incómodas delante de los pequeños.

El contenido de los carteles recoge las reglas con la que los pequeños deportistas quieren jugar: "No me grites, no grites al entrenador, respeta al árbitro, no menosprecies a mis compañeros, no pierdas la calma, ríe y diviértete viéndome jugar, los rivales son niños como yo, piensa que siempre lo haré lo mejor que pueda y con tu apoyo seré feliz".