El jurado popular declara culpable a la pareja acusada de matar a su bebé y tirarlo al contenedor

La Fiscalía reclama 14 años de prisión para la madre y tres años y nueve meses para el padre por unos hechos ocurridos en Pilar de la Horadada.

El jurado popular condenó ayer a los dos acusados de asesinar a su bebé, recién nacido, tirándolo al contenedor más cercano a su vivienda nada más dar a luz, en octubre de 2016 en Pilar de la Horadada. El jurado declaró por unanimidad a la madre autora material del asesinato, mientras que el padre fue el cómplice, al no hacer nada por impedirlo y ayudar a la mujer a llevar las bolsas de basura al contenedor. Los propios acusados habían confesado el crimen durante el juicio, tras llegar a un acuerdo de conformidad por el que se le rebajaba la pena que pedía la Fiscalía tanto para la madre, -de 20 años a 14-, como para el padre -de 20 años a 3 y 9 meses-. La Fiscalía consideraba a la mujer autora material del asesinato y al padre, cómplice, al retirarle el agravante de parentesco ya que pensó que no era su hijo, y aplicar dilaciones indebidas.

El jurado, no obstante, no creyó a pies juntillas esta versión. Ambos señalaron que la mujer tan solo contó a su marido que estaba embarazada cuando fue a dar a luz, porque pensaba que el niño podría ser de otro hombre. Sin embargo, no creyeron esta versión ya que, si los propios vecinos señalaron durante los interrogatorios de la Guardia Civil que la mujer estaba embarazada, no consideraron creíble que «su marido no lo supiera».

El tribunal popular también destacó en la lectura de las conclusiones las contradicciones en las declaraciones de los acusados, como el hecho de dónde se encontraba cada uno en el momento del parto. La mujer señaló que «estaba en la parte de arriba de la casa y el hombre bajo, mientras él dijo que los dos estaban en la planta de arriba», señalaron desde el jurado. El matrimonio tiene otras dos hijas de 8 y 12 años en el momento de los hechos, y el hombre dijo que estaba con ellas. El jurado destacó que el niño nació vivo y con posibilidades de sobrevivir «si hubiera recibido los cuidados básicos», como dictaron los peritos durante el juicio.

Sentencia



Ahora, será la magistrada de la Sección Séptima la encargada de interponer la sentencia y dictar los años de condena para cada uno de los acusados. La Fiscalía se opuso ayer a cualquier beneficio de la pena para la madre del pequeño, que se encuentra en prisión desde que fue detenida, dos días después de encontrar el cuerpo del niño en el contenedor. En el caso de la suspensión de la pena para el padre, no adelantó su posición y señaló que, en el caso de que la defensa solicitase cualquier beneficio o suspensión, respondería por escrito para mostrar su conformidad u oposición a las medidas pedidas.

Suspensión



La letrada del acusado, Francisca López, adelantó a la jueza que solicitará la suspensión de la pena, pese a ser mayor a los dos años de prisión. El veredicto del jurado llegó cinco horas después de iniciarse la deliberación, tras dos días de juicio en los que se pudo escuchar, no solo el testimonio de los acusados, reconociendo los hechos, sino el de los agentes de la Guardia Civil que participaron en la investigación, el del indigente que encontró el cuerpo rebuscando entre la basura o el de los forenses que realizaron la autopsia al pequeño y dictaminaron la causa de la muerte.