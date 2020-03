El alcalde de Benijófar estará seis meses sin responder a preguntas sobre su gestión

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Benijófar, a través de su portavoz, José Luis Cases, ha denunciado el "silencio institucional" del alcalde de Benijófar, Luis Rodríguez, del Partido Popular, que estará seis meses sin contestar a las preguntas que sobre su gestión se haga desde la oposición.

Y es que, como así denuncian desde el grupo socialista, en el último pleno ordinario celebrado en el consistorio, el pasado 23 de enero, el alcalde popular se negó a contestar a las preguntas que sobre la gestión municipal se registraron desde el grupo socialista. En total, sobre 13 expedientes que, con el fin de facilitar el derecho de respuesta, se registraron por escrito con tres días de antelación.

Como así destaca el portavoz socialista de Benijófar, "con esta negativa el alcalde se evade del control de la oposición por un período de tiempo superior a 6 meses provocando una vulneración del derecho de la oposición a participar en los asuntos públicos. Es una falta de respeto a las normas democráticas más elementales".

Así, desde el grupo socialista califican de "peregrinos argumentos carentes de consistencia y coherencia" las excusas ofrecidas por el alcalde del PP, entre ellas que "eran muchas preguntas" o que "no se puede preguntar lo que os dé la gana", denuncia Cases.

Cabe señalar que las preguntas registradas fueron trece y que, dada la periodicidad de los plenos ordinarios -únicos que incluyen ruegos y preguntas en su orden del día- los grupos políticos sólo tienen la posibilidad de preguntar cada tres meses. Además, señalan desde el grupo socialista, la mayor parte se trataban de solicitudes realizadas por escrito y presentadas por registro con anterioridad sin que hasta la fecha se haya obtenido respuesta.

"Ni contesta a los escritos, ni a las preguntas en los plenos, boicoteando el derecho a conocer cuestiones relacionadas con la gestión municipal. Estamos ante un apagón informativo que vulnera el derecho de los concejales de la oposición y de los vecinos a obtener respuestas sobre la gestión", ha denunciado José Luis Cases.

Los socialistas consideran inaceptable el talante del alcalde, afeando que "contando con el mayor número de concejales con sueldo en el Ayuntamiento, no hayan sido capaces de contestar, en plazo, las preguntas realizadas. Sin hablar de su intención de querer dictar a la oposición las preguntas que tenemos que formular demostrando tintes autoritarios muy preocupantes", ha censurado Cases.



Trabas a las peticiones de información

Pero el bloqueo informativo que sufren los concejales socialistas en el Ayuntamiento de Benijófar no queda sólo en las faltas de respuestas del alcalde del PP en los plenos. Así, el Grupo Municipal Socialista, ha recibido recientemente un Decreto de Alcaldía en el que se amenaza con que "que se pueda dar el caso de que la petición de información de los concejales socialistas sea abusiva y el que el derecho de acceso será ejercido de forma que no se vea afectada la eficacia del funcionamiento de los servicios públicos, debido a la escasa estructura administrativa de la Corporación Local". A dicho Decreto, el grupo socialista ha respondido, por ahora, con un recurso de reposición.

Este decreto se refiere a diversa información que sobre asuntos municipales han realizado desde el grupo socialista. "Creemos que dicha resolución no puede escudarse en el hecho de que se entorpezca el funcionamiento de la Administración cuando, además, el recurso de personal municipal para tener acceso a la información, ya no es en absoluto necesario", defiende Cases.

Y es que, informan desde el grupo socialista, con la puesta a disposición de herramientas informáticas de gestión municipal, como el sistema GESTIONA que utilizan en los municipios cercanos a Benijófar, y signando claves y atribución de tareas, se permite tanto el acceso como controlar el mismo de modo electrónico sin necesidad de obstaculizar el trabajo ordinario de la Administración.

"Por lo tanto estamos ante una decisión claramente política, que tiene que ver con el apagón informativo al que quiere someter a los concejales socialistas, y contra el que no vamos a parar de movilizarnos. No entendemos tanto celo en que no se conozca cómo se gestiona, pero es nuestro derecho conocerlo e insistiremos en ello", finaliza el portavoz socialista.