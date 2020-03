Benejúzar inicia los trámites para proteger su monte como paraje natural municipal

El alcalde desmiente que el Ayuntamiento no tenga competencia para iniciar un plan de ordenación.

La riqueza de fauna y flora de los montes de Benejúzar no se ve recompensada con una figura de protección. Se trata de uno de los parajes con mayor diversidad de la Vega Baja, y conectado con Sierra Escalona, pero, sin embargo, no está protegido, algo a lo que el Ayuntamiento quiere poner remedio. El equipo de gobierno, de PSOE y Cs, ha iniciado los trámites para que el monte de Benejúzar sea declarado por la Generalitat como paraje natural municipal, una categoría de espacios protegidos en la que se admiten los usos y actividades que sean compatibles con los recursos y valores que motivan su declaración.

El primer paso fue llevar a pleno, el pasado mes de enero, el proyecto del Plan de Ordenación de Recursos Naturales del monte de Benejúzar. Este proyecto de ordenación, redactado por el técnico municipal de medio ambiente, se aplicará a una superficie total de 335,99 hectáreas, que incluye zonas de arbolado y no arbolado, zonas de cultivo dentro del monte, su fauna y su paisaje. El PP interpuso un recurso de reposición contra el acuerdo plenario y se dirigió a la Conselleria de Medio Ambiente, asegurando que ésta había tumbado el plan por no ser competencia del Ayuntamiento. Algo que ayer desmintió el alcalde de Benejúzar, Miguel López, quien aclaró que «hemos iniciado el proceso y lo llevamos a votación del pleno, pero todavía no hemos remitido nada a Conselleria, ni hay nada, porque ahora mismo el monte no tiene ordenación jurídica que lo regule, ni protección de ningún tipo». El monte de Benejúzar es competencia del Ayuntamiento, que se ocupa de su mantenimiento. No obstante, la declaración de paraje natural municipal es establecida por decreto de la Generalitat, una vez comprueba que el espacio cumple con los requisitos para recibir esa figura de protección.

El siguiente paso, según explicó López, será la creación de una comisión de participación en la que estarán representados el Ayuntamiento, la Conselleria de Medio Ambiente y todos los colectivos y asociaciones implicadas en el proyecto, como la de Amigos de la Sierra de Benejúzar o los cazadores. «Así se definirán qué espacios se van a proteger y cuáles se destinarán a las actividades que aquí se realizan de ocio, senderismo, botánicos, entomólogos, geólogos o quienes practican ciclismo de montaña y la caza», indicó el alcalde benejucense en el aula de la naturaleza de este espacio natural. El Ayuntamiento pretende, también, desarrollar un ordenamiento legislativo que determine los usos que puede tener el monte de Benejúzar.