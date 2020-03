El PP rechaza recusar a Dolón en la comisión previa al pleno

La comisión de ayer previa al pleno extraordinario en el que se debatirá la recusación del alcalde Eduardo Dolón (PP) por parte de la secretaria, la oficial mayor y un jefe de departamento dictaminó rechazar esa medida con los votos del PP -mayoría absoluta-, la abstención de Cs, Sueña y Vox, y el voto en contra del dictamen que propone desestimar la recusación, de PSOE y Los Verdes.

El PP asume los informes de tres técnicos que señalan que no hay motivo de recusación y que el alcalde denunció a los funcionarios en calidad de presidente de la corporación, en función de un informe del interventor en el que se señala la supuesta comisión de delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y cochecho.

La denuncia, como avanzó INFORMACIÓN, mantiene que los funcionarios habrían percibido supuestos sobresueldos de miles de euros anuales desde 2008 al desempeñar funciones de dos habilitados nacionales con plazas creadas ese año pero que no se han provisto desde entoncespor la Generalitat.

Según fuentes municipales, la representante del PSOE, Fanny Serrano, desplegó durante casi una hora una batería de preguntas en las que solicitó información del expediente: Cómo van a valorar los miembros de la corporación si existe causa de recusación si desconocen la denuncia presentada por el alcalde -que no aparece en el expediente-, motivo por el que los técnicos piden que Dolón se abstenga de intervenir en sus procedimientos.

La edil preguntó si se incorporó un informe jurídico previo a la presentación de la denuncia del primer edil el 5 de diciembre, que es lo que indica la legislación si el asunto afecta a sus competencias. Y si fuera materia del pleno, por qué no se ha trasladado a una sesión plenaria el debate sobre si se debían emprender acciones judiciales. Serrano, según las mismas fuentes, dijo que si no se daban ninguna de estas dos circunstancias podría entenderse que el primer edil, o bien no utilizó los cauces legales adecuados para presentar la denuncia, o actuó a título particular.

Para Serrano, que ayer no se pronunció sobre este asunto, podría existir una enemistad manifiesta por parte de Dolón hacia las funcionarias porque comparecieron como testigos de cargo en el TSJCV en el juicio que llevó a la cárcel al exalcalde Pedro Hernández por amañar el contrato de basuras.

El voto por parte del PSOE y Los Verdes que descarta desestimar la recusación se daría a pesar del criterio de tres técnicos -el secretario accidental, presente ayer en la comisión, la directora de Recursos Humanos y la asesoría jurídica de la Diputación, indicaron fuentes del PP.