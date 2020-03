Alcaldes y Generalitat liman asperezas por las medidas a adoptar tras la DANA

n La unión que se promulgó tras el desastre de la gota fría de septiembre no tardó mucho tiempo en disolverse como un azucarillo. Algunos regidores, los del PP, y agentes sociales integrados en la mesa de seguimiento del Foro Fuerza Vega Baja expresaron días atrás su molestia por no ser informados debidamente de los avances del Plan Vega Renhace, de la Generalitat, encargado de buscar soluciones que permitan reconstruir la comarca y evitar que se repita la catástrofe de la DANA. No obstante, ayer, se volvieron a dar ambos una nueva oportunidad para ir de la mano en la búsqueda de soluciones para la comarca ante nuevos episodios de gota fría y, otra vez, se habló de «unión».

La Cámara de Comercio de Orihuela, donde nació el Foro Fuerza Vega Baja, fue el lugar de reunión de la representante del Consell, Ana Berenguer (directora general de Análisis y Políticas Públicas) y los comisionados del Plan Vega Renhace, Jorge Olcina y Antonio Alonso, con los miembros de la mesa de seguimiento del foro comarcal, entre los que se encontraban los alcaldes populares de Orihuela, Torrevieja Almoradí, Emilio Bascuñana, Eduardo Dolón y María Gómez, respectivamente, los regidores socialistas de Rafal, Benejúzar y Rojales, Manuel Pineda, Miguel López y Antonio Pérez, respectivamente, el presidente de la Cámara de Comercio oriolana, Mario Martínez, y Francisco Gómez, de la Cámara de Comercio de Alicante.

El encuentro fue cordial aunque no tardaron en salir los reproches que protagonizó el regidor oriolano quien señaló que «para afrontar ese futuro desde el momento de la DANA creo que tenemos que ir de la mano todas las administraciones, los ayuntamientos, la Diputación, la Generalitat Valenciana y el gobierno de la nación y debemos todos aunar esfuerzos y no vayamos debilitándonos en Foro Fuerza Vega Baja, en Plan Vega Renhace y en otros estudios que nos llevan a que seis meses después de la DANA aún estamos pendientes de recibir ayudas y qué medidas necesitamos». Bascuñana recordó que los representantes autonómicos del Plan Vega Renhace se han reunido con diferentes agentes sociales «pero no ha dado participación a los alcaldes de los diferentes municipios». No obstante, agradeció a la directora general Ana Berenguer «su sensibilidad» por acudir a esa reunión para aclarar cualquier desencuentro «porque los alcaldes de la Vega Baja deberíamos tener cancha, tener cabida y participar de todos los encuentros» que organice el Plan Vega Renhace. El regidor anunció que el foro pedirá una reunión con el Ministerio de Transición Ecológica «porque queremos ir al origen» de la catástrofe de la DANA y «debemos ir a esa reunión todos unidos».

Berenguer, por su parte, invitó a los 27 regidores de la comarca a una reunión el próximo 9 de marzo para, entre otros objetivos, presentar los avances de ese plan y explicar actuaciones municipales que se pueden llevar a cabo como los planes de emergencia locales y pequeñas infraestructuras para aumentar la resiliencia del territorio. Esa reunión se producirá a solo tres días del primer encuentro organizado en Dolores de participación ciudadana del Plan Vega Renhace. «Estamos escuchando todas las propuestas concretas y no es la primera vez que algunos integrantes de esa mesa del Foro Fuerza Vega Baja nos trasladan propuestas concretas que ya hemos integrado en la hoja de ruta», aseguró la directora general de Análisis y Políticas Públicas.



Necesidades

Ese foro comarcal, compuesto por alcaldes, agentes sociales y económicos de toda la Vega Baja, también se creó con la intención de reivindicar las necesidades en materia de obras e infraestructuras para la comarca, más allá de las necesarias tras la DANA ya que su composición estaba prevista para antes de que ocurriera el episodio de lluvias e inundaciones que asoló la Vega Baja. Pero tras la gota fría, ese foro comarcal también se comprometió a aportar sus propuestas para la comarca, que la Generalitat se promete incluir en su hoja de ruta de las medidas a adoptar, dentro de su intención de no dejar fuera a nadie.

Tras el desencuentro por las críticas de algunos regidores del PP por esa «desinformación» sobre la hoja de ruta de la que acusaban al Consell, ayer la palabra «unión» salió a relucir entre todos los presentes. El alcalde de Rafal, el socialista Manuel Pineda, resaltó que «se está haciendo un gran trabajo por parte del Plan Vega Renhace recogiendo todas las sensibilidades». Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Orihuela, Mario Martínez, indicó que «vamos a poner en valor la coordinación entre el foro comarcal y el gobierno valenciano y la prioridad es resolver las deficiencias que tenemos en la comarca en materia sanitaria o de comunicaciones». Esperemos que, esta vez, la unión sea definitiva y las palabras de unidad no se las lleve el viento que sopla fuerte estos días.