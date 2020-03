El presupuesto de Torrevieja incluye 2,6 millones para el paseo de La Libertad

Mantendrá el mercadillo artesanal y ampliará las zonas peatonales con la reducción de viales. El gobierno local tiene previsto iniciar las obras a final de año.

Mucha más superficie peatonal, menos coches, retirada de los trescientos metros de la histórica valla que separa el centro del casco urbano del puerto, y mantenimiento y renovación de la actividad del mercadillo artesanal de los «hippies» y de la feria de atracciones. Es lo que pretende el Ayuntamiento de Torrevieja con el proyecto de reurbanización del paseo de La Libertad.

Los presupuestos de 2020 de Torrevieja contemplan en el capítulo de inversiones reales la redacción y ejecución de las obras de reurbanización del paseo de La Libertad con una inversión de 2,6 millones de euros. El principal objetivo de la intervención es la retirada del vallado que separa el paseo del recinto portuario desde la rotonda de la Sociedad Casino y la Aduana hasta el acceso al paseo del Dique de Levante. La idea del actual equipo de gobierno del PP es ganar metros de espacios peatonales, con la renovación del pavimiento del actual paseo - en muy mal estado y que cuenta ahora con siete mil metros cuadrados-. También, reducir de forma significativa la «sobredotada» superficie dedicada a viales, que ahora ocupan cuatro carriles.

El gobierno local quiere mantener el tradicional recinto de la feria de atracciones sobre diez mil metros cuadrados, del que es concesionario de la Generalitat, y contempla servicios básicos como aseos públicos y accesibilidad. También tiene previsto conservar el espacio dedicado desde hace cuatro décadas a la venta de artesanía y artículos de regalo -los «hippies»-, aunque, en este caso, está por determinar su distribución para evitar efecto túnel y barrera actual de las casetas de madera, que genera problemas de accesibilidad, seguridad, imagen, evacuación e incluso inundación. Una alternativa sería la reubicación bajo el paseo elevado del dique de Levante, como ya se planteó hace casi una década, pero también su distribución a no lineal a lo largo del nuevo espacio peatonal. Además está previsto el derribo de la casa de planta baja de propiedad municipal en la plaza Capdepont, para convertir ese punto en una zona verde con parque infantil -inexistente en la fachada marítima de Torrevieja-. La previsión es que el proyecto, al que se dedican 100.000 euros de la partida total, esté elaborado y aprobado después de este verano; que las obras puedan licitarse y ejecutarse desde finales de este año y que pudieran ponerse en servicio antes del verano de 2021. Plazos optimistas en cualquier caso, porque los presupuestos no se han debatido para su aprobación inicial; la adjudicación de un proyecto puede dilatarse meses -en el Ayuntamiento de Torrevieja-; mientras que una adjudicación de obras por concurso abierto puede convertirse en toda una aventura administrativa. Por ejemplo, la renovación del paseo de Punta Margalla se impulsó en 2013 y se inauguró en 2019.

En segundo plano



La aprobación definitiva del proyecto requiere de la autorización expresa de la Generalitat porque afecta a dominio público competencia de la administración autonómica en el puerto. Desde el equipo de gobierno se asegura que no tienen por qué presentarse problemas a la hora de lograr la autorización y no «choca» con la delimitación de usos y espacios portuarios aprobada por el Consell en 2018. También requiere del visto bueno del servicio territorial de Costas del Ministerio de Medio Ambiente. Casi el cien por cien de la superficie de intervención está en dominio público marítimo terrestre. No es la primera vez que la esperada reurbanización del paseo aparece en los presupuestos. Ya aparecía en los del gobierno de coalición de izquierdas.

Con esta iniciativa, el PP deja en segundo plano su propuesta para la reordenación integral de todo el espacio portuario. En 2008 el Ayuntamiento licitó un ambicioso proyecto con grandes superficies que quedó desierto. A finales del anterior mandato de Eduardo Dolón (2011-2015) se presentó otro que contemplaba hostelería. El Consell gestiona el Puerto desde hace 20 años. Ingresa en concesiones sin reinvertir en mejoras.