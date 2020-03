Familiares de Henry: «La Guardia Civil nunca nos ha hecho caso»

El juzgado pretendía archivar el caso por falta de pruebas, pero la presión de la familia lo ha impedido.

Familiares y amigos de Henry Alejandro Jiménez, de 21 años, se concentraron ayer frente a los juzgados de Orihuela que investigan la desaparición del joven de origen colombiano el 1 de enero de 2019, tras la fiesta de Nochevieja que celebró con un grupo de amigos en Orihuela Costa y tras recibir una paliza de su compañero de piso. Reclaman «justicia» y «hacer más visible» el caso después de que el Juzgado de Instrucción número 3, encargado de la investigación, estuviera a punto de archivar la causa por «falta de pruebas de que fuera una desaparición voluntaria o involuntaria» según informó ayer el hermano de Henry, Andrés Jiménez. La presión de la familia ha impedido que se cerrara en falso la extraña desaparición del joven hace 14 meses.

Los familiares centraron sus críticas en los investigadores de la Guardia Civil de Pilar de la Horadada, encargados del caso, a los que Andrés Jiménez acusó de que «nunca nos han hecho caso». El hermano de Henry detalló que su familia les ha facilitado pruebas, así como las primeras conversaciones que tanto él como su madre mantuvieron con los jóvenes que estaban en la casa el día de la desaparición de Henry «pero lo que nos dijeron los chicos a nosotros no consta en los informes de la Guardia Civil una vez que se ha abierto el secreto de sumario, es indignante». La familia mantiene que hay incongruencias y contradicciones en las declaraciones de los testigos que estuvieron ese día en la fiesta de Nochevieja. «La relación de la Guardia Civil con nosotros ha sido bastante dura, no nos hemos entendido desde el primer momento», mantuvo el hermano de Henry.

Agresión



El joven desaparecido había decidido pasar la Nochevieja de 2018 junto a un grupo de amigos. Pero la celebración se truncó en las primeras horas del nuevo año. Según consta en la investigación, Henry fue presuntamente agredido por su compañero de piso y terminó herido y tirado en la calle junto a su casa. Esa persona, no obstante, declaró a la Guardia Civil que esa noche se pelearon, pero mantiene que después Henry se marchó y no volvió a saber más de él. Tras la desaparición del joven se montó un enorme dispositivo de búsqueda, pero todo fue infructuoso y no hay ni una sola pista de dónde puede estar Henry. La Guardia Civil mantiene en un hermetismo casi absoluto el caso. «Esperamos que, a partir de ahora, empiecen a trabajar como es debido», pidió Andrés a los investigadores.

La familia detalló ayer que se han abierto nuevas líneas de investigación sobre «cosas que no se habían investigado» como que habría más personas en la casa el día de la desaparición de las que se aseguró en un principio. La madre de Henry, Gina, rota de dolor, explicó que hay un vídeo, que tiene incompleto la Benemérita, donde se ve cómo uno de los jóvenes le pega una paliza a Henry. «Que digan qué han hecho con mi hijo», pidió desesperada.