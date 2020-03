Archivan la causa contra el exalcalde de Callosa Javier Pérez por acoso e injurias al exjefe de la Policía Local

El Juzgado de lo Penal 3 de Orihuela ha absuelto al exalcalde de Callosa de Segura Francisco Javier Pérez Trigueros de los delitos continuados de prevaricación administrativa, contra la integridad moral (mobbing) e injurias y calumnias. La querella fue interpuesta por Pedro Ramón Martínez, exintendente jefe de la Policía Local de Callosa de Segura. La sentencia ya es firme y el juez ha ordenado el archivo definitivo de la causa, retirando las medidas cautelares que pesaban contra el exregidor callosino como el embargo de sus bienes privativos y gananciales para hacer frente a la posible responsabilidad solicitada por el denunciante, que tendrá que hacer frente a las costas del juicio. La sentencia también absuelve a la exsecretaria del Ayuntamiento y al propio consistorio.

La acusación particular solicitaba al exregidor 10 años de inhabilitación especial y dos años de prisión, así como 25.000 euros de responsabilidad civil, y otros 25.000 a la exsecretaria. Tras la celebración del juicio, «se ha podido demostrar», según Javier Pérez, que el exjefe de la Policía Local estuvo ostentando el puesto de intendente jefe durante más de 25 años sin la titulación de Bachiller y, por tanto, declara nulo de pleno derecho su nombramiento. Uno de los testigos aportados a la causa declaró que la oposición se efectuó, supuestamente, «a medida para el exintendente y «que se presentaron otras personas con más méritos, si bien varios funcionarios ya sabían de la existencia de irregularidades en este procedimiento de selección». La sentencia señala que «la denuncia fue acertada y el expediente de revisión -impulsado por el entonces alcalde- fue correcto, con el objeto de aclarar aquellas irregularidades que, de no haberse dado, hubiera sido elegido por sus mayores méritos y puntuación» otro aspirante. «El exintendente manipuló el título para que fuera equivalente a una titulación universitaria que no tenía y se ha demostrado que no tenía ni el Bachillerato y que actué correctamente en el expediente a este funcionario», señaló Pérez.

El exalcalde popular lamentó que lleve más de dos años con su patrimonio embargado «y cuatro años viviendo bajo sospecha y asistiendo a los tribunales como si fuera un delincuente, así como nueve años de juicios paralelos». «He sido ya absuelto de cuatro de las cinco causas pendientes y la que me queda, la del caso wifi, que he pedido ya el archivo porque están pasados los plazos, llevo cinco años en diligencias previas», explicó Javier Pérez, ayer, a este diario.