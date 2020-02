Siete asesores de Cs y dos del PP de Orihuela se postulan para las juntas de distritos

Nueve asesores, siete de ellos puestos en el Ayuntamiento por Ciudadanos (Cs) y dos por el Partido Popular (PP) se están postulando a salir elegidos como representantes de las juntas de distrito, según destapó la concejala socialista, María García, en una comparecencia en la q eu solicitó que, por una mera cuestión de ética, retiraran sus respectivas candidaturas para no «usurpar el espacio de los vecinos», aunque admitió que es perfectamente legal lo que están haciendo. «Lo permitirá el reglamento, pero no es ni lógico, ni ético, ni moral», dijo la socialista.

La edil dio cuenta de su denuncia el mismo día que se estaban celebrando elecciones en seis de los once distritos del municipio. «Es sorprendete que repasando las lista de los vecinos candidatos nos hayamos encontrado con prácticamente toda la candidatura de Ciudadanos en 2019 y hasta 7 de los asesores actuales de Ciudadanos y 2 de PP que están puestos a dedo, cobrando un sueldo público y vinculados a un partido político», añadió. La concejala en la oposición recordó que, precisamente el jueves, durante el pleno, el alcalde Emilio Bascuñana decía que las preguntas en la sesión debían hacerlas vecinos y no partidos políticos, refiriéndose al partido Claro de Orihuela Costa. «Estamos deacuerdo con el alcalde, aunque esta premisa debería cumplirse no solo para el pleno sino para las juntas de distrito. Pero una cosa es lo que dicen y otra lo que hacen, porque quieren aparentar que practican la participación, pero con estos hechos lo cierto es que están usurpando a los vecinos su espacio, dejándoles sin voz, ni voto en el único órgano que tienen para opinar, proponer y decidir asuntos de interés para sus pedanías y barrios».

La socialista se ha preguntado que "¿Qué tipo de participación vamos a tener si la mayoría de los vecinos son asesores del gobierno? ¿De qué tienen miedo? Estas personas no están en igualdad de condiciones que el resto de vecinos, tienen información de primera mano y muchas de las actuaciones o asuntos que se cuestionen los habrán podido hacer ellos. Lo más grave es que van a poder votar e inclinar la balanza de cuestiones que son importantes para el distrito como a qué o dónde destinar el dinero de los presupuesto participativos. Además no es lógico, ni ético, ni moral porque ¿Qué intereses van a defender? ¿El interés general o de quién los ha puesto a dedo para un determinado trabajo político?».

El PSOE pidió que «todo aquel que ahora mismo ocupe un cargo público para asesorar a un determinado grupo político debe rechazar ocupar un espacio como vecino dentro de los distritos, y ceder su puesto a los vecinos que de forma desinteresada demuestran un interés por participar en la actividad municipal, porque los grupos políticos ya estamos representados por un concejal" asegura la edil.

García asegura que ante esta estrategia tanto PP, pero sobre todo Ciudadanos lo que «parece que quieren es que no se les critique, que no se les cuestione. Porque no se entiende que pongas en marcha un reglamento y ocupes el espacio de los vecinos con gente afín a tus intereses, porque eso no es participación. Vamos a solicitar la modificación del reglamento para que ésto no vuelva a pasar, sino al final no tendremos vecinos que quieran participar».