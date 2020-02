Cs de San Miguel de Salinas denuncia falta de transparencia del alcalde sobre el velatorio

n Ciudadanos (Cs) de San Miguel de Salinas ha cuestionado la falta de respuesta municipal a una serie de preguntas que ha dirigido al concejal de Urbanismo y alcalde sobre las polémicas obras para abrir un velatorio en un bajo del centro del casco urbano. En concreto a qué estudio jurídico se ha encargado el informe jurídico sobre la paralización de las obras y por qué no se ha decretado su paralización. La edil Maria José Costa Medrano denuncia que no ha recibido respuesta y «sabemos que no se contestaran ya que el proceder habitual del concejal de urbanismo a la sazón alcalde». La edil lamenta la «falta de transparencia y rigor de un equipo de gobierno que se daba golpes de pecho como los más transparentes y eficaces».