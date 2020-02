El Consejo de Transparencia insta al alcalde de Benejúzar a dar expedientes y facturas al PP

El portavoz del grupo popular y exalcalde en Benejúzar, Antonio Bernabé, calificó ayer de «cortijo» lo que está haciendo su sucesor en el cargo, Miguel López, y lo hizo a cuenta de los problemas que viene teniendo, prácticamente desde que comenzó el mandato, para conseguir información, expedientes o facturas. De hecho, el líder popular se apoyó en una resolución del Consejo de Transparencia, en la que se insta al regidor para cumplir en un mes, para recordar que desde que cogió la vara de mando el socialista son ya cuatro los «vaparalos», asegura, que ha recibido de organismos de control pues cita también otras tres resoluciones en el mismo sentido del Síndic de Greuges.

El problema surgió el 19 de julio cuando, un mes después de llegar al cargo, Miguel López negó por decreto al jefe de la oposición los expedientes y facturas que había solicitado. Antonio Bernabé recuerda que esa información tiene la consideración de «pública» por lo que un mes más tarde recurrió al Consejo de Transparencia que ahora le ha dado la razón. «Se pone en evidencia la ausencia de transparencia municipal del Ayuntamiento de Benejúzar gobernado por la Coalición de PSOE y Cs», asegura en un comunicado en el que reproduce la resolución y donde recuerda que a Miguel Lópes se le ha dado un plazo de un mes para entregarle lo que pide. Según el portavoz del PP, el regidor ni contestó al trámite que le solicitó la comisión ejecutiva del Consejo para que en 15 días «facilitase la información y formulase las alegaciones oportunas». Ante ello, el 23 de enero se resolvió estimar la reclamación de Antonio Bernabé y del PP de Benejúzar.

Los fundamentos con los que el Consejo de Transparencia se basa en la queja y dice así: «Si como indica el solicitante, la información reclamada está digitalizada en una plataforma de administración electrónica no puede alegarse de contrario que ello supondría un quebranto a la estructura organizativa del Ayuntamiento para el desarrollo de sus actividades y servicios, ni por el objeto específico de la petición ni por el volumen de la documentación (expedientes abiertos desde enero a julio de 2019 y facturas por importe de 0 a 4.500 euros). Dicha información debe facilitarse al reclamante, pues no debe resultar complejo ni suponer un colapso de los servicios municipales, sobre todo si está disponible en formato digitalizado».

Asimismo dispone el Consejo que «en caso de no existir información disponible no es necesario elaborar la misma, pero en este caso habría que informar al solicitante de que esa información no existe. Sin embargo, en el presente caso no se da este supuesto ya que el Ayuntamiento de Benejúzar solo ha alegado que facilitar la información supondría un quebranto para la organización de la entidad, afirmación que este Consejo no comparte, puesto que el solicitante pide la información tal y como aparece en la plataforma electrónica, por lo que al tratarse de una documentación que obra en poder de la Corporación, que reconoce que existe y que como ha quedado expuesto no se trata de una petición abusiva».

Para el portavoz popular, este pronunciamiento «vuelve a poner de manifiesto» que el alcalde «ha convertido el Ayuntamiento en su cortijo particular», negando a la oposición «su legítimo derecho a acceder a documentación».