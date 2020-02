El compositor premiado en las Habaneras de Torrevieja de 2018 no ha cobrado el galardón

El joven compositor venezolano Víctor Daniel Lozada se alzó con el premio de composición «Manuel Parada» del 64º Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía de Torrevieja, que se celebró en julio de 2018. Lo hizo con el tema «Sal de mi vida». El galardón está dotado con 3.000 euros, pero el autor todavía no ha visto ni un euro. Desde su actual residencia en Lima (Perú) Lozada asegura que el Patronato de Habaneras remitió después del Certamen la documentación para poder percibir el premio -que se queda en 2.200 euros después de impuestos-.

Siempre según la versión del autor, después de remitir esa tramitación ya no volvió a saber más de la organización y las veces que ha pedido explicaciones le han remitido al «cambio de interventor» en el Patronato de Habaneras o al relevo del gobierno el pasado mes de junio. La obra galardonada con este premio suele ser la obligada dos años después durante el Certamen. Es decir, si la comisión técnica lo estima oportuno «Sal de mi vida» será protagonista en el evento coral el próximo verano.

La versión del Patronato, la entidad que organiza el certamen declarado de Interés Turístico Internacional, es bien distinta. Asegura que se le ha requerido sin éxito a Lozada una cuenta bancaria a su nombre para ingresar el premio. Ayer mismo volvió a pedir estos requisitos tras contrastar este diario la reclamación del galardonado. «Nosotros no podemos enviar el premio a una cuenta que no esté a su nombre y estos premios ya no se pueden entregar en metálico cuando superan los 2.500 euros». No es la primera vez que ocurre. Un coro de Bielorrusia reclamó un galardón a finales de 2018. Y tenía el mismo problema. Quería cobrarlo a través de vías que no eran las estipuladas en España.