Un juzgado investiga al edil Cases por la "desaparición" de una pistola Táser en Benejúzar

Ha sido el propio Cases el que ha desvelado en redes sociales la citación como investigado para el próximo 26 de marzo.

El juzgado de Instrucción 3 de Orihuela ha abierto diligencias de investigación y llamado a declarar en calidad de investigado (antes imputado) al concejal Vicente Cases (PP) por una denuncia presentada por el Ayuntamiento, gobernado por una coalición de PSOE y Ciudadanos, sobre supuestas irregularidades detectadas en la adquisición ordenada por este esdil de una pistola Taser para la Policía Local al final del anterior mandato.

Ha sido el propio edil, ahora en la oposición, el que ha desvelado este domingo en su perfil en Facebook que ha sido llamado a declarar el próximo 26 de marzo -anticipándose al anuncio que se pudiera realizar desde el propio gobierno local-.

Cases recuerda que en condición de investigado podrá "declarar con todas las garantías procesales". Y añade: "Tengo la conciencia muy tranquila y muchas ganas de demostrar mi total inocencia en sede judicial, aclarar y zanjar un asunto, el de la defensa eléctrica (táser) que no tiene otro objetivo que el desgaste político. Lamento que se instrumentalice la administración de justicia para ataques políticos sin mucho contenido".

Según mantiene el concejal en ese escrito en redes sociales "la defensa eléctrica la devolví a la empresa por recomendación de la Secretaria General del Ayuntamiento, y así procedí dentro del más estricto cumplimiento del deber tras la conversación con la Secretaria y el entonces Jefe de la Policía Local, como así consta en la diligencia que obra en mi poder. La defensa eléctrica no estuvo desaparecida, ni en mi casa, y en ningún momento el nuevo concejal de Seguridad se puso en contacto conmigo".

La denuncia presentada por el Ayuntamiento indica que la pistola Táser fue encargada supuestamente por Cases a finales del anterior mandato municipal a una empresa especializada -era una reivindicación de la Policía Local y el edil era responsable del área de Seguridad Ciudadana-. La misma denuncia indica que fue la empresa la que reclamó el pago del importe en el momento que se inició el nuevo mandato y fue entonces cuando, siempre según la denuncia, los nuevos responsables políticos de PSOE-Cs se percataron de su existencia. Al intentar localizar el dispositivo en las dependencias municipales no lo hallaron.

Pese a que el edil asegura que nunca estuvo guardada en su casa, ni "desaparecida" fue él mismo el que anunció -también en redes sociales- que la había devuelto a la empresa. Siempre según la denuncia, la firma no aceptó la devolución porque la pistola se había adquirido en nombre de una administración local no de un particular. Finalmente el Ayuntamiento terminó por pagarla para evitar un contencioso, dado que la empresa había prestado el servicio de forma efectiva.La famosa Táser ya está en poder de la plantilla de la Policía Local.



Anuncio en Facebook

Cases culmina su escrito de hoy en Facebook reclamando explicaciones al actual equipo de gobierno: "Es el equipo de gobierno actual quien ha adquirido la defensa eléctrica sin consignación presupuestaria y lo vendieron en prensa. El equipo de gobierno actual la compra sin partida y... ¿Quién autoriza la compra sin consignación presupuestaria? ¿Quién reconoce la factura sin consignación presupuestaria? ¿Quien paga la factura sin consignación presupuestaria?".