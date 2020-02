Torrevieja aumenta un 185% las inversiones en el presupuesto más elevado de su historia

El borrador presenta a los grupos de la oposición, con quienes se compromete a incorporar sus propuestas pero el margen para debatir se limita a la semana que viene pese a que los partidos llevan meses esperando el proyecto.

El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, espera tener aprobados en abril los presupuestos de este año 2020. El Ayuntamiento sigue con las cuentas prorrogadas de 2019, aunque el gobierno local, del PP, ya ha elaborado un borrador del proyecto de presupuestos que ayer entregó a todos los portavoces de los grupos municipales con quienes Dolón se reunió en su despacho antes de detallar a la prensa las cuentas previstas. El borrador de los presupuestos es el más elevado de la historia de la ciudad al ascender a 115.266.976 euros.

Entre lo más destacado de estas cuentas, que el regidor aclaró que pueden sufrir ligeras modificaciones antes de su aprobación definitiva, resalta el aumento de las inversiones con respecto a las anteriores. Si en 2019 el presupuesto contaba con 5.350.000 euros para invertir, los de este año se incrementan, nada menos, que en un 185% al superar los 15.282.000 euros (una diferencia de 9.932.000 euros). Eduardo Dolón no quiso dar detalles de las inversiones previstas, tan solo que «cumplen el programa del PP» con el que se presentó a las elecciones. Guardó silencio en este sentido porque tiene previsto que el resto de grupos municipales que están en la oposición (PSOE, Los Verdes, Cs, Vox y Sueña Torrevieja) hagan sus propuestas sobre inversiones necesarias en el municipio con el compromiso de incorporarlas en los presupuestos, quitando algunas de las partidas que el PP ha designado, «y mi intención y voluntad es incluir la mayoría de propuestas y las que primero me lleguen serán las primeras que colocaremos en el presupuesto». Eso sí, las propuestas tienen que ser entregadas al regidor, como mucho, el próximo martes 25 de febrero «las tengan cuantificadas o no, porque las pasaremos al departamento de Intervención para su estudio».

El alcalde de Torrevieja pretende tener todas las propuestas de inversiones resueltas el viernes de la semana que viene para iniciar los trámites que lleven a la aprobación definitiva la primera semana de marzo. Primero, la convocatoria de una junta de Gobierno con el presupuesto definitivo, que después pasaría a comisión informativa, antes de llevarlo a pleno. Después, debe haber un periodo de un mes para alegaciones «por lo que espero que esté para la segunda o tercera semana de abril ya aprobado».

Desde el punto de vista económico, las arcas municipales están más que saneadas. El Ayuntamiento tiene más de 100 millones en los bancos, pero las limitaciones al gasto público por parte del Gobierno central siguen en vigor y los ayuntamientos ya no pueden contar ni con el dinero que les sobra. Esto hace que, incluso el gobierno local tenga que pedir préstamos para hacer frente a algunas inversiones previstas en los nuevos presupuestos.

En el borrador de presupuestos presentado ayer por el alcalde torrevejense se dispara el gasto en bienes corrientes y servicios, hasta los 57.978.253 euros, casi un 25 % más que el año pasado, 11 millones más. La razón es que el 40% del grueso están incluidos los grandes contratos del Ayuntamiento como el nuevo contrato de las basuras, el del transporte público, el del alumbrado, todos ellos pendientes de adjudicarse este año, y el de limpieza de interiores de edificios municipales, que se pretende ampliar.

Como ya publicó este diario, uno de los motivos del retraso en aprobarse los presupuestos es ese gasto pendiente, en especial la nueva contrata del servicio recogida de residuos y limpieza viaria y el transporte urbano. Ambas prestaciones se realizan sin mediar contrato con el Ayuntamiento desde hace años. El nuevo pliego de condiciones dispuesto para la recogida de basura contempla un desembolso municipal de unos 25 millones de euros anuales, frente a los previstos inicialmente de 16, según pudo confirmar este diario.

Cubrir plazas vacantes



En cuanto al gasto de personal se incrementa en 3,2 millones para alcanzar los 30.729.149 euros, «y cumplir con el compromiso adquirido en departamentos de extrema emergencia, como Bienestar Social, la Policía Local y la administración general, el personal técnico necesario para cubrir los profesionales que se han ido jubilando», explicó Eduardo Dolón. Así, está previsto que este año se incorporen 30 agentes de Policía y una quincena de personas para Bienestar Social. Son plazas ya creadas, pero no cubiertas.

Dolón lo obvió ayer en su comparecencia pero en el incremento de esta partida también influye la incorporación de cuatro directores generales con un sueldo bruto anual que supera los 70.000 euros. Aunque solo uno de ellos, el director general de Urbanismo y Servicios, procede de otra administración local, el resto ya trabajaban en el Ayuntamiento, por lo que el aumento del gasto al alza es el margen entre su retribución anterior y la actual.

En gastos financieros se aumenta levemente por la obligación de pago de unas sentencias, mientras el fondo de contingencia e imprevistos se mantiene en 1,8 millones. En transferencias corrientes hay incremento de casi medio millón de euros (6,3 millones) y se justifica por el pago pendiente a ONGs, además de la futura sede de la UNED (que lleva años reclamando Cs), el incremento del convenio con la Universidad de Alicante y un nuevo convenio con la Universidad Miguel Hernández (UMH).

En cuanto a las críticas de Los Verdes sobre que los presupuestos «fulminarán el Plan de Vivienda Municipal», el regidor lo negó y aseguró que habrá ayudas para el mismo. Los Verdes han denunciado que la primera modificación de créditos del presupuesto vigente -antes de que entre en vigor el que se ha presentado- por valor de 260.000 euros y que se destinará al proyecto de ampliación del cementerio en 400 nichos se va a nutrir de la eliminación de la partida prevista en los presupuestos para el fomento del Plan de Vivienda Municipal.