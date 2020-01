Familiares de Henry se concentran hoy tras un año sin saber dónde se encuentra

No ha habido una sola jornada en los últimos 365 días en la que los familiares y amigos del joven Henry Alejandro Jiménez, de 20 años, hayan cesado en la búsqueda de respuestas a su desaparición el pasado 1 de enero de 2019, tras la fiesta de Nochevieja que celebró con un grupo de amigos en Orihuela Costa. Hoy, a las 11 de la mañana, y arropados por la Fundación Europea para las Personas Desaparecidas QSDglobal, familiares y amigos del joven de origen colombiano afincado en Orihuela Costa han convocado una concentración a las puertas del ayuntamiento de Orihuela ciudad para reclamar avances en la investigación y que el caso no quede en el olvido. La concentración estará encabezada por los lemas «Todos por Henry Alejandro», «Sin ti no hay vida» y «Basta de silencios».

El joven desaparecido había decidido pasar la Nochevieja de 2018 junto a un grupo de siete amigos. Pero la celebración se truncó en las primeras horas del nuevo año. Según consta en la investigación abierta por la Guardia Civil, Henry fue presuntamente agredido por su compañero de piso «y terminó herido y tirado en la calle junto a su propia casa», según mantienen sus familiares. Esta persona, no obstante, declaró a la Benemérita que esa noche se pelearon, pero mantiene que después Henry se marchó de la casa y no volvió a saber más de él.

Tras la desaparición del joven, que estudiaba segundo de Bachillerato, se montó un importante dispositivo de búsqueda donde, además de policías y otros efectivos de seguridad y emergencias, participaron numerosos voluntarios. Pero todo fue infructuoso y no hay ni una sola pista de dónde puede estar Henry. Ni las búsquedas realizadas ni la investigación abierta han dado frutos hasta ahora. La Guardia Civil mantiene en un hermetismo casi absoluto el caso. Sus familia no cree que la desaparición de Henry haya sido voluntaria. Gina y Andrés, madre y hermano de Henry Alejandro, no han cesado en su búsqueda y siguen pidiendo la colaboración de sus vecinos para esclarecer lo ocurrido. Desde la Fundación QSDglobal animan a toda la ciudadanía a sumarse a esta convocatoria y a arropar así a la familia de Henry.