Manuel Martínez Sirvent: «Si se diera libertad de elección, habría más apego al valenciano en la Vega Baja»

El también profesor de Secundaria ha remitido una carta a los 26 regidores de la Vega Baja para pedirles «colaboración en la creación de una mesa de trabajo conjunta para unir fuerzas y coordinar acciones en Defensa de la Libertad de Elección de la Lengua». Pretende que el Consell se replantee la ley para las comarcas no valencianoparlantes.

El próximo jueves 19 de diciembre los alcaldes de la Vega Baja están llamados a una reunión organizada por el regidor de Callosa de Segura en contra del decreto de Plurilingüismo. Será a las 10 horas en la biblioteca municipal. Dice que quiere dejar fuera las siglas y mostrar unión «como con la DANA», y espera que acudan también regidores socialistas y de Compromís.

P ¿Cómo surgió la idea de abanderar una reunión de alcaldes de la Vega Baja contra el decreto de Plurilingüismo?

R Al ver la preocupación e inquietud por parte de Ampas y directores de institutos de toda la Vega Baja por la implantación del plurilingüismo en Secundaria, por eso decidí proponer esa reunión para trasladar las inquietudes de la sociedad civil de la comarca. Y viendo, además, que tras la DANA está habiendo muchas reuniones entre alcaldes, lo que demuestra que podemos sentarnos juntos para abordar problemas. Si hemos sido capaces de unirnos para reclamar el foco de las inversiones para la comarca tras la gota fría, también podemos hacerlo en este caso por la política lingüística. Independientemente del partido o la ideología porque en la Vega Baja nos sentimos valencianos, pero tenemos nuestra propia idiosincrasia.

P La carta convocando a esa reunión la ha enviado a todos los alcaldes de la Vega Baja. ¿Quiénes le han confirmado? ¿Espera que acudan también los regidores que no son del PP?

R La carta, escrita y firmada a puño y letra mía, se ha remitido a todos los alcaldes, a los del PSOE, a los del PP, a los de Cs y al de Compromís, y les puse que es una primera toma de contacto para ver el punto de partida en el que estamos, las preocupaciones de cada uno y ,a partir de ahí, lanzar una hoja de ruta. No todos me han confirmado aún, sí muchos regidores de municipios que gobierna el PP y ninguno del PSOE, pero será por la confianza que tengo con los del PP. No obstante, tengo pensado hablar personalmente con cada uno de los alcaldes para recordarles la invitación. Me gustaría que también asistiesen los alcaldes socialistas, porque la idea es unirnos todos , no es algo político, y estoy seguro de que alguno sí que vendrá porque hay que dejar las siglas a un lado y mirar por el futuro de la comarca.

P ¿Cuáles son los objetivos de la reunión de alcaldes?

R Lo primero es mostrar la unión de la Vega Baja para mantener una unidad de acción y coordinarnos y trasladar esa unión a la sociedad civil. También recoger las peticiones e inquietudes de directores, padres y alumnos y trasladarlo al Consell para que vea que en la comarca hay una voz en contra de la implantación de esta ley. Que el gobierno valenciano se replantee el decreto para que permita la elección a los alumnos para que puedan optar por esa vía del plurilingüismo o por otros itinerarios.

P¿Considera que el Consell trata de imponer la enseñanza del valenciano en las zonas castellanoparlantes?

R Sí. Un ejemplo es la reunión que mantuvo el conseller Vicent Marzà en Orihuela con directores de institutos. Porque ese compromiso verbal es solo atenuar la implantación de la ley. La paradoja que se puede producir es que haya alumnos con la exención de la asignatura de valenciano, pero tengan que recibir dos asignaturas troncales en valenciano. La propia ley de plurilingüismo parte de una base para mí errónea como es quitar libertad de elección de la lengua vehicular en una comunidad donde hay dos idiomas cooficiales. En el momento que tú impones una lengua de esa manera, va a haber gente reacia. Hay que ver también la formación del profesorado, cómo están estructurados los centros, los medios que tienen y tememos que a nuestros alumnos les baje la nota media para selectividad. Hay muchas cosas que no se ha planteado la conselleria y, para implantar algo así, hay que hacer un proceso de escucha previo de calado, y no se ha hecho. En el Consell deben saber la singularidad de comarcas como la Vega Baja, que aquí no somos valencianoparlantes, y no se puede exigir lo mismo que en otras comarcas que sí lo son. El idioma tiene que ser para unir, para tender puentes, nunca para dividir. Y nosotros somos valencianos como los que más, pero no queremos sentirnos menospreciados. Para el Consell somos todos iguales para imponer el valenciano, pero no para la financiación, ya que la Vega Baja ha sido discriminada muchas veces con respecto a otras comarcas. Y lo que queremos es que se nos tenga en cuenta para todo, recibir el calor del gobierno valenciano para todo.

P ¿No le han convencido las palabras del conseller de Educación, Vicent Marzà, que se comprometió ante la mayoría de directores de IES públicos y concertados de la comarca a una aplicación gradual del valenciano y en menor porcentaje?

R No me ha convencido porque es una promesa verbal y en la administración necesitamos una seguridad jurídica. Un compromiso verbal, si no está por escrito después, donde dije digo, digo Diego, es poco de fiar. Y aunque fuese por escrito dice que se va a implantar de todos modos, aunque sea gradual, y falta a algo que para mí es esencial que es la libertad elección de los padres a la lengua en la que quieren que estudien sus hijos. Si se diera más libertad de elección estoy convencido de que habría en la Vega Baja más apego, más querencia, a la lengua valenciana, pero al ir por la imposición lo que va a crear es aún más rechazo. Además, lo que dijo no es nuevo ya que cualquier implantación educativa siempre es gradual.