El "DANABelén" está en Catral

Bomberos, policías, UME y la CHS, representada por el caganer, forman parte de este original belén

Para los vecinos de la Vega Baja no será una Navidad más. En la memoria de todos están las imágenes de la peor gota fría en 140 años que provocó innumerables destrozos y se llevó por delante tres vidas humanas el pasado mes de septiembre. Un vecino de Catral ha querido homenajear "a todos los voluntarios/as, medios de comunicación, bomberos, UME, Guardia Civil, Policía Local, Cruz Roja y los que lo han perdido todo" con un belén que representa en miniatura los momentos vividos durante la pasada gota fría, pero con un toque de humor "para que no se olvide la riada de septiembre que inundó prácticamente a toda la comarca", explica Moisés Cruz, el creador del "DANABelén", como lo ha bautizado.

No falta detalle a este particular nacimiento que ha instalado en el patio delantero de su casa, en la Avenida de Callosa número 42. Moisés Cruz, conocido en la Vega Baja como un activista destacado por su defensa del medioambiente (es el portavoz de la Plataforma Anticorrupción Defensa de la Huerta de la Vega Baja), narra en un vídeo las escenas que se pueden ver en el belén. "Los servicios de emergencia han acudido rápidamente y, en principio, han salvado al Niño Jesús y la Sagrada Familia está salvada por los bomberos", explica Cruz mientras muestra la inundación "de la que no se ha salvado ni el portal de Belén" donde un camión de bomberos ha desplegado una escalera. El portal está situado a la orilla del río Segura, muy cerca de las dos roturas que tuvo en septiembre y que provocaron las riadas que inundaron varios municipios, a la altura del puente que une Algorfa y Almoradí y que se derrumbó en parte. Todo representado en este original nacimiento. Un camión de áridos rellena con piedras la rotura de un muro de contención del río en este belén, tal y como sucedió en septiembre. "El camión de 'Salvaorico' intentando tapar la rotura del río", indica el creador de este original nacimiento con alusiones a la gota fría.

Un coche de policía con un remolque donde lleva una lancha, otro en una de las roturas del río o un camión de bomberos que llega a la zona de la catástrofe recrea a la perfección lo que sucedió tras la DANA. "Las dos roturas, una en el lado izquierdo y otra en el lado derecho con los bomberos y la policía tomando la zona", prosigue este vecino de Catral. No tarda en llegar tampoco el helicóptero de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que, como sucedió tantas veces en aquellos días, rescata a una persona antes de que se la lleve la riada en ese belén inundado.

No podía faltar en el "DANABelén" una de las figuras tradicionales de cualquier nacimiento, el caganer, que en un rincón defeca, y que el autor ha querido que represente a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), que ha sufrido las críticas en la comarca por la falta de mantenimiento del río. "No podía ser de otra manera que se ha convertido en el caganer de este belén", señala el creador mostrando el cartel donde con una flecha deja bien claro dónde está el caganer y a quién representa. El autor, eso sí, tranquiliza a todos antes de acabar el vídeo porque "nadie ha resultado herido ni ha fallecido" en el "DANABelén", donde sí hay que lamentar la pérdida de "alguna oveja o gallina, que ha fallecido ahogada". "Los servicios de emergencia están actuando en todo el belén", concluye este vecino que se ha ganado a pulso el título del belén más original de la Vega Baja.