La CHS mantiene la restricción en un 15% del agua de riego a la huerta

La junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), organismo adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica, se ha reunió ayer y apoyó mantener las restricciones al regadío. En estos momentos, se considera que las circunstancias no han mejorado lo suficiente como para eliminar las restricciones aprobadas de la última Junta de Gobierno, por lo que se acuerda mantener la reducción global del consumo en un 18% con las siguientes reducciones a los distintos tipos de aprovechamientos: un 24% de los derechos concesionales a los aprovechamientos no tradicionales del sistema de los ríos Segura, Mundo y Quipar que no tengan la consideración de regadíos tradicionales anteriores al año 1933 y un 15% de los derechos concesionales a todos los aprovechamientos de aguas del sistema de los ríos Segura, Mundo y Quipar que tengan la consideración de regadíos tradicionales anteriores a 1933, fijándose para febrero una nueva reunión que verifique si se debe mantener dicha reducción o modificarse.

En la misma la reunión de la situación de la situación hídrica de la cuenca, cuyo Índice de Estado Global se encuentra en Alerta por sequía. El año hidrológico 2018-2019 acabó en alerta debido a las escasas aportaciones de invierno de 2019. Las precipitaciones de principios de año hidrológico 2019-2020 han llevado al indicador a mostrar una tendencia positiva, si bien aún se encuentra en alerta. Pese que la DANA dejó cientos de hectómetros cúbicos de agua que no se pudieron reutilizar en embalses y reservorios al no concentrarse en la cabecera de cuenca.

El comienzo del año hidrológico se ha caracterizado por fuertes precipitaciones que han mejorado las existencias hasta un valor de 136 hectómetros cúbicos (hm3) en las presas de las cabeceras de los ríos Segura y Mundo a 8 de diciembre de 2019, pero que aún no permiten garantizar la atención de demandas con normalidad durante el año hidrológico en curso.

Respecto a la demanda de abastecimientos a la población, se considera que ya no hay riesgo para garantizar esta demanda durante el presente año hidrológico.Los embalses de la cuenca contienen 318 hm3 y se encuentran al 28% de su capacidad.



Sin computar

La Junta ha estudiado la petición de las Comunidades de Regantes de la Vega Baja en el sentido de que no se compute los volúmenes captados en los meses de octubre y noviembre por su mala calidad -por la elevadísima salinidad de las aguas del embalse de Santomera-, y que se eximan del pago del canon de regulación. Una vez debatido, la junta acordó a la vista del informe de Comisaria de Aguas reducir los consumos a valores de 2,373 en octubre y a 3,41 hectómetros en noviembre. En cuanto a la exacción del canon el presidente informó que trasladaría al solicitud al Ministerio.