Guardamar urge mejorar el desagüe del cauce del Segura

11.12.2019 | 22:26 Un artículo de redacción

El alcalde de Guardamar, José Luis Sáez, ha solicitado al presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Mario Urrea, que incluya como obra de emergencia la adecuación del antiguo cauce del Segura para que «pueda desaguar en condiciones y disminuya el impacto de las inundaciones de lacomarca», explica en un comunicado. El primer edil y el responsable del organismo de cuenca visitaron la desembocadura, donde el Ayuntamiento está asumiendo la segunda fase de su dragado y la CHS los trabajos de construcción de dos compuertas y la conexión de los cauces nuevo y viejo.

El primer edil considera urgente el dragado y limpieza del cauce viejo debido a que su aterramiento provocó la inundación denúcleos urbanos y cientos de tahúllas de la huerta tradicional porque el agua no se evacuó de forma rápida. «En este punto del cauce viejo desembocan todos los azarbes de la huerta que no pudieron cumplir su función debido a que se encuentra anegado con tierras y vegetación, y multiplicó por mil los efectos hacia los terrenos inundados al no poder desaguar correctamente», indicó el alcalde.

La actuación reclamada por José Luis Sáez afecta a un tramo del cauce antiguo del Segura de 1.2 kilómetros de longitud. Desde el encauzamiento del Segura, hace unos 20 años, este punto no sido objeto de prácticamente ninguna medida de mantenimiento.

En relación a las obras de dragado, que han comenzado una nueva fase, «el objetivo de esta actuación es extraer los sedimentos en puntos determinados y crear con ello un canal de acceso para una plataforma flotante o pontona que pueda trabajar dentro del cauce con una retroexcavadora». Los trabajos están siendo ejecutados por una excavadora de gran tamaño que está retirando las arenas del río. Estas son depositadas a continuación en camiones de gran tonelaje para, posteriormente, ser vertidas de manera provisional en un depósito excavado en una parcela municipal situada a escasos metros del puerto.