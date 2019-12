El Consell adjudica la ampliación de los juzgados colapsados de Torrevieja

La obra se tramitó por la vía de urgencia en julio pasado.

La Generalitat Valenciana ha adjudicado la obra de remodelación del Palacio de Justicia que se centrará en la adecuación de la quinta planta -337 metros cuadrados- como sala de vistas y dependencias de gestión. Tal y como avanzó INFORMACIÓN, el presupuesto de licitación a la baja era de 491.000 euros -impuestos incluidos-. La obra ha sido contratada finalmente por 392.000 euros a la empresa Services Drafts and Projects, con la oferta mejor valorada entre las diez presentadas.

La actuación, con un plazo de ejecución de tres meses, también contempla otras intervenciones menores en la planta baja, con la reordenación del Decanato para dotar de mayor espacio al registro civil -uno de los servicios más demandados y que funciona en condiciones materiales muy limitadas-. Además, en la cuarta planta, el espacio destinado para Servicios Comunes de Notificaciones y Embargos se adaptará como nueva sala de vistas. No habrá modificaciones en la planta primera y tercera.

Este procedimiento ha tardado seis meses en resolverse pese a que se planteó con carácter de urgencia con el objetivo de poder ejecutar las obras necesarias para ubicar las dependencias de un «nuevo juzgado» -no concreta cuál- en unas dependencias independientes del resto con su propia sala de vistas y como «una necesidad inaplazable con objeto de garantizar a los ciudadanos la efectividad de la protección judicial de sus derechos». La tramitación se ha topado con inconvenientes tanto técnicos -la falta de desalojo de la planta quinta, ya vaciada- como administrativos -el recurso de una de las empresas ofertantes-. Las previsiones de la Generalitat ya pasan por habilitar de forma efectiva esta ampliación en abril si logra formalizar el contrato antes de final de año. Desde la puesta en marcha de la ampliación del Palacio de Justicia en enero de 2009 -la primera fase se inauguró en 1999-, el principal espacio a renovar ahora, el de la quinta planta, sin distribución interior ni acabados, se ha utilizado como almacén de piezas de convicción de los procedimientos judiciales. En octubre la Generalitat desalojó 20 toneladas de material almacenado y encargó a una empresa la destrucción de los que no tuvieran valor de prueba en procedimientos judiciales abiertos. Al mismo tiempo, la Consellería de Justicia publicó en febrero pasado un anuncio en el que buscaba alquilar un espacio para reubicar el almacén de piezas de convicción, ubicado en la última planta del Palacio de Justicia. El Diario Oficial de la Generalitat recogía esta oferta en la que se solicitaba un local en una planta baja de no menos de 300 metros cuadrados y cerca de la sede del partido judicial torrevejense en la calle Patricio Zammit. El Palacio de Justicia, sufragado en su ampliación de 2009 por una empresa inmobiliaria que recibió terrenos municipales como compensación, trabajan más de cien funcionarios y es lugar de paso para cientos de usuarios a diario. Cuenta con cuatro juzgados de Primera Instancia (civil), cinco de Instrucción (penal), uno de Violencia Sobre la Mujer, y uno de Lo Penal (que administrativamente todavía depende de Orihuela).