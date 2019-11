El PSOE detecta supuestas firmas falsas en la petición de asamblea para destituir a la ejecutiva

La iniciativa estaba encabezaba por el portavoz Andrés Navarro.

El PSOE local ha descartado convocar la asamblea extraordinaria que le solicitó hace quince días un grupo de militantes encabezados por el portavoz del grupo municipal Andrés Navarro y el edil Andrés Antón. La propuesta estaba avalada supuestamente por unas 70 firmas -treinta más del tercio de la militancia en Torrevieja- y tenía como objetivo presentar una moción de censura contra la ejecutiva local, presidida por Javier Manzanares, por «incumplimiento sistemático» de los estatutos del PSOE.

Según ha podido confirmar INFORMACIÓN, la secretaría de Organización de l partido ha remitido a la dirección del PSPV un informe en el que argumenta el rechazo a asumir la petición. Y señala que se ha comprobado que una parte importante de las firmas aportadas es de personas que no son militantes, de otras no se puede identificar a quién pertenecen y un grupo considerable se recogieron con el argumento de que se iba a solicitar la convocatoria de una asamblea extraordinaria pero no para presentar una moción censura. Irregularidades que bastan para no aceptar un procedimiento que tiene como principal valedor a un portavoz al que, según fuentes consultadas por este diario, se le ha solicitado la apertura de un expediente en el seno del partido desde la ejecutiva. Tanto desde la ejecutiva, por distintos cauces, como una parte importante de la militancia, están pidiendo, casi rogando al partido desde hace meses, que actúe en Torrevieja ante una situación que califican de insostenible -en especial en el grupo municipal donde no existe relación entre Ana Pérez Torregrosa, Fanny Serrano y Rodolfo Carmona-, que son mayoría, frente a Navarro y Antón.

En este contexto, el edil y secretario de Organización, Rodolfo Carmona habría comunicado su voluntad de dejar esa responsabilidad en la ejecutiva. «Estoy harto, esto parece un patio de colegio», se limitó a indicar Carmona al ser preguntado por este diario, sin querer pronunciarse sobre la desconvocatoria y sus causas.

Pese a esta grave situación interna, el PSOE ha ganado las dos últimas elecciones generales en Torrevieja. Una situación de formación más votada -en las generales- que no se daba en Torrevieja desde principios de los años noventa.

José Muñoz, responsable de Organización de la dirección del Partido Socialista del País Valenciano (PSPV) indicó a este diario hace semanas que tenía sobre la mesa la toma de decisiones sobre la situación interna del PSOE de la tercera ciudad de la provincia. Resolución que pasaría por el expediente a los «andreses», a los que se apartaría de la portavocía en el grupo municipal. En el caso de la agrupación, un amplio sector del partido apuesta por mantener a la actual ejecutiva y otro por su disolución en una gestora. Sin embargo, todo depende -como todo en el PSOE- de los apoyos que unos y otros tengan garantizados ante futuros procesos congresuales que deciden los puestos de dirección en el partido.