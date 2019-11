Navarro desmiente que haya aportado firmas falsas a la solicitud de asamblea del PSOE de Torrevieja

El concejal indica que el secretario de Organización ha paralizado la integración de 18 militantes en la agrupación de Torrevieja pero todavía así la solicitud de asamblea está avalada por otros 58 avalistas para presentar una moción de censura contra la ejecutiva por no rendir cuentas ni realizar asambleas en dos años.

Andrés Navarro, portavoz y concejal del grupo municipal socialista, salió ayer al paso de lo que considera como una "grave acusación hacia mi persona, de haber presentado algunas firmas falsas de avalistas para la Asamblea de Moción Censura Secretario General Torrevieja". Navarro, que compareció en el local que utilizó como sede de su candidatura a la Alcaldía, aseguró que está "siendo acusado de falsedad en documento público. Esto es un hecho grave. Desmiento esta acusación pues los datos y las firmas presentadas corresponden a cada afiliado".

Navarro agregó que ha hablado "personalmente con todos y cada uno, pues no todos con los que he hablado y expresado mi intención han firmado, solo los que aparecen con su rúbrica en los documentos, mostraban conformidad".

El portavoz socialista ha indicado que "lo que sí es verdad, es que han recibido llamadas para cuestionar la veracidad de las firmas e intentando asustar por su apoyo a realizar esta asamblea y eso, es una coacción por parte del Secretario General (Javier Manzanares) y Secretario Organización (Rodolfo Carmona) de la actual ejecutiva local".

Navarro indicó que de los 76 avalistas, son 58 los aparecen en el censo de Torrevieja, debido que el resto de ellos "su traslado está bloqueado por el Secretario Organización pese a estar de alta y ser militantes de pleno derecho, ya que su alta y posterior petición ha excedido cuarenta y cinco días, plazo que establece el artículo 435.6 del Reglamento Federal".

Aun así, señaló Navarro "el número excede de los 50 necesarios para solicitar la Asamblea, según el actual número de nuestro censo y los estatutos establecen que se debe celebrar cada seis meses una asamblea y llevamos dos años sin celebrar ninguna".



Expediente

En referencia a la apertura de un expediente, algo que aprobó la ejecutiva, "en primer lugar, cuando en cualquier esfera que se abre un expediente, lo primero que se hace es la notificación al expedientado, cosa que no se me ha notificado y lo incorrecto es publicarlo sin previa notificación al interesado, como han hecho, caso de existir dicho expediente". En este sentido Navarro agrega que ·"en caso de haberse solicitado la apertura de un expediente (que no es así), no me inhabilita para la solicitud presentada y aun con todo, qué pasa con el resto de militantes que lo han solicitado, o es que han abierto 76 expedientes".

El portavoz del PSOE indica que en ese expediente se justifica por "incumplimiento de acuerdos entre grupo municipal y la ejecutiva, como motivo del supuesto expediente, pero no me demuestran con documentos que acuerdos he incumplido, sencillamente porque están mintiendo, no existen".

Para Navarro "está claro que el PSOE de Torrevieja está regido por una ejecutiva que no responde pues no rinde cuentas, no convoca asambleas, no hace actos ni actividades para los militantes o simpatizantes, no se mantiene en salubridad la Casa del Pueblo y el número de militantes es ínfimo con respecto al número de votantes que tenemos en nuestra ciudad. Ya no puedo pedir una asamblea, pido directamente la dimisión del Secretario general y la dimisión del Secretario de organización, por incumplimiento grave y reiterado de sus obligaciones, así como del Reglamento Estatutos Federales".