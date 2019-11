La Generalitat prevé 46 millones en los próximos presupuestos para «reconstruir» la Vega Baja

La consellera Gabriela Bravo se reúne con alcaldes y ediles de la comarca que le piden más inversión para el sector agrícola.

La Generalitat Valenciana reservará 46,3 millones de euros en los presupuestos de 2020 para reparar los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en la Vega Baja. Así lo anunció la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, a los alcaldes y concejales de la comarca con los que se reunió en Dolores «para contribuir a la reconstrucción y el levantamiento de la Vega Baja», señaló. Con esta partida, serán más de 90 los millones que el Consell destina en distintas líneas de ayudas emergentes para los afectados por la gota fría y las inundaciones del pasado mes de septiembre. «Vamos a poner todo el esfuerzo, el personal y el empeño para que en poco tiempo estas ayudas lleguen a los beneficiarios y, entre todos, contribuir al levantamiento de la Vega Baja», indicó la consellera.

El programa de «reconstrucción» de las viviendas, infraestructuras y explotaciones de la Vega Baja, con esa inversión de 90 millones entre 2019 y 2020, se articula desde todas las consellerias entre los que destacan los 25 millones en materia de vivienda, los 4,8 millones para equipamientos agrícolas, 4,1 millones en centros educativos, 3,6 millones en infraestructuras de transporte o 3,4 millones en infraestructuras sanitarias. Además, la consellera destacó que la Generalitat «ha llevado a cabo una enorme acción administrativa que se ha traducido en la aprobación y tramitación, en 70 días, de cinco decretos y ocho resoluciones de ayudas urgentes». «Para el Consell la Vega Baja sigue siendo una prioridad», dijo Bravo. La Generalitat, anunció, ya ha remitido al Gobierno de España la valoración de los daños de cada uno de los departamentos para solicitar las ayudas europeas que financiarán infraestructuras necesarias en la comarca para evitar inundaciones.

Créditos



La consellera de Justicia, por otro lado, explicó que el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), desde el pasado lunes, ha convocado una nueva línea de créditos preferentes para los afectados por el temporal con dos modalidades. La primera está destinada a autónomos o pequeñas empresas que facturen hasta dos millones de euros y tengan menos de 10 empleados. Podrán solicitar préstamos de hasta 400.000 euros a devolver en diez años con los dos primeros de carencia para reparar daños en equipamientos o instalaciones reconocidos por los seguros. La segunda modalidad está diseñada para dar liquidez a las empresas y consiste en que el IVF cubrirá los pagos de los préstamos que venzan en los próximos doce meses y que no puedan ser satisfechos debido al descenso de la producción a causa de los daños del temporal.

Estos préstamos del IVF podrán ser devueltos en cuatro años. Por último, para autónomos y pymes que no se hayan visto directamente afectados pero que estén radicadas en zonas dañadas por las tormentas, el IVF aplicará una rebaja del 0,25% de los préstamos.

La veintena de alcaldes y ediles que asistieron a la reunión se mostraron satisfechos con las líneas de ayudas del Consell aunque algunos pidieron más. Es el caso del regidor de Daya Vieja, José Vicente Fernández, quien reclamó a la consellera que también se habilitara una dotación económica «para los propietarios de fincas rurales que no tienen actividad económica como tal pero que están produciendo y han sufrido daños en sus instalaciones de riego y en los productos, y de esos hay muchos en la Vega Baja y no hay ayudas contempladas para ellos». Fernández lamentó que la recuperación de la comarca «será larga y costosa» y estima que «en una década no habremos hecho frente a todos los daños». El regidor aseguró que en su municipio se han perdido el 100% de las cosechas de temporada. En este sentido, los representantes de los municipios afectados reclamaron una mayor inversión en ayudas para el sector agrícola, uno de los que más pérdidas ha sufrido.

Por su parte, el alcalde de Dolores, Joaquín Hernández, dijo estar a la espera de que se ejecute el Plan Marshall para la Vega Baja anunciado por el jefe del Consell, Ximo Puig, «porque la comarca hay que reinventarla no solo en cuanto a infraestructuras, también, y principalmente, los alcaldes de la Vega Baja queremos que cuando llueva no tengamos que mirar al cielo y pensemos que ocurrirá otra desgracia como la sufrida en septiembre». Y requirió a la Diputación Provincial «que ponga en marcha esas inversiones prometidas en la Vega Baja, como ha hecho la Generalitat, que ojalá todas las administraciones reaccionaran como ella».

El Ministerio de Medio Ambiente autoriza obras de emergencia por 2,3 millones



El dinero se destinará a trabajos de reparación de los daños por los temporales de lluvias, marítimos y de viento del mes de septiembre

El Ministerio de Medio Ambiente ha autorizado una serie de obras de emergencia en los municipios con costa que resultaron afectados por la gota fría. La resolución de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente permite los trabajos destinados a reparar los daños producidos por los temporales marítimos, de viento y de lluvias acaecidos en el mes de septiembre en la provincia de Alicante, donde son beneficiarios de una dotación de 2.330.000 euros los municipios de Dénia, Santa Pola, Torrevieja, Orihuela y Pilar de la Horadada.

Las actuaciones de reparación de daños tendrán un plazo de ejecución de cuatro meses. Entre estas actuaciones cabe destacar la limpieza de cañas y escombros de las playas, aportes de arenas, reparación de paseos marítimos, accesos, protecciones de escollera y restablecimiento de vallados de protección dunar.

Para la ciudad de Alicante, la semana que viene se iniciará una actuación que supondrá aproximadamente 140.000 euros donde se repararán los daños provocados por las avenidas en la desembocadura del barranco del Juncaret en la playa de la Albufereta. Así se reforzará la salida del barranco con una protección de grandes bloques de escollera bajo la arena, minimizando los efectos erosivos de futuras descargas del cauce. Además, se destinará y aportará material dragado en la playa de la Albufereta y en el extremo norte de la playa del Postiguet, zona del Cocó.

En Denia se limpiará la acumulación masiva de cañas en la playa de la Almadraba y se aportará arena a las playas de las Deveses y Las Marinas. En Calpe se reparará un tramo de paseo y el acceso de la Playa de La Fosa y en Altea se llevará a cabo la reparación de la senda peatonal de Cap Negret. En Santa Pola se va a retirar el material procedente de los arrastres de las lluvias, en la playa de Varadero y Gran Playa. En Guardamar del Segura se va a reparar el vallado de protección dunar en las playas dels Tosals y Vivers y se colocará escollera en las zonas de correntías en la playa del Moncayo.

En Torrevieja se reparará un tramo del paseo de la Mata, desmantelando otro tramo de senda y sustituyéndolo por una pasarela de madera. Además, se retirará el material procedente de los arrastres de las lluvias en la playa de la Mata, se protegerá con escollera las zonas de correntía y se aportará de arena la playa de los Locos. En Orihuela se repararán los paseos de Cala Capitán y de la Caleta y en Pilar de la Horadada, las balaustradas del paseo del Mojón, el acceso a la playa de Rocamar y se retirarán las cañas en la misma.