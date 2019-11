Frente común de PSPV y Compromís por las ayudas de la Diputación tras el temporal

Aseguran que no está cumpliendo sus compromisos. El equipo de gobierno se defiende: «Aportaremos el 3,5% de nuestro presupuesto a paliar los daños de la DANA».

La devastadora gota fría de la Vega Baja, convertida en un arma arrojadiza entre los partidos políticos. De la aparente buena sintonía que existió en la Diputación en un primer pacto para remar en la misma dirección y depurar responsabilidades, los partidos han pasado a utilizar la técnica del «y tú más» en una constante batalla de reproches en la que Gobierno y oposición no dejan de lanzarse cuchillos y huir de cualquier relato que les permita mantener un consenso. PSPV y Compromís hicieron ayer un frente común y por primera vez en este mandato ofrecieron una comparecencia pública para denunciar la falta de ayudas del equipo de gobierno a los afectados por la DANA. Los portavoces Toni Francés (PSPV) y Gerard Fullana (Compromís) acusaron a PP y Ciudadanos de utilizar un episodio tan dramático como las inundaciones de septiembre como «arma política» y aseguraron que la corporación provincial no ha aprobado «ni un solo euro» de ayudas, al margen de la apertura de caminos que realizó la primera semana.

Según informó el socialista Toni Francés, el presidente Carlos Mazón «no ha cumplido su promesa de habilitar un crédito urgente para atender la problemática y apoyar a las poblaciones». En su opinión la Diputación no ha hecho «lo que le correspondía ni ha cumplido lo que prometió» por lo que «ha creado falsas expectativas y ha utilizado las instituciones para confrontar» en referencia a las críticas del PP por las ayudas del Gobierno valenciano. Para el portavoz de Compromís, Gerard Fullana, la Diputación está viviendo en estos momentos «el mito del zaplanismo porque el PP se dedica a proyectar sombras en la pared y cuando pasan las semanas se demuestra que ahí no queda nada». Fullana denunció que PP y Ciudadanos han anunciado en varias ocasiones que iban a aprobar ayudas urgentes para la Vega Baja «pero son noticias falsas porque la Diputación no ha invertido nada en la comarca, más allá de abrir caminos». Además, los portavoces invitaron a Carlos Mazón a «no engañar a la ciudadanía» y le pidieron seriedad y rigor para estar al lado de los afectados por el temporal. Por su parte, el diputado de Infraestructuras y portavoz de Ciudadanos, Javier Gutiérrez, explicó ayer que la Diputación destinará 7.600.000 euros a la DANA, de los cuales 6 millones de euros se invertirán en la reparación de daños en infraestructuras municipales, mientras que el resto, 1,6 millones de euros, se ha destinado al restablecimiento de la viabilidad en caminos cortados y carreteras afectadas de la red viaria provincial. El presidente de la Diputación, Carlos Mazón, no atendió ayer las llamadas de este diario.

Documento sobre las incidencias



En cuanto a los reproches del bloque de la izquierda por la falta del documento al que se comprometió Carlos Mazón para recoger todas las incidencias de los municipios respecto a la Confederación Hidrográfica del Segura, el diputado de Infraestructuras defendió que el contacto con las poblaciones afectadas ha sido directo. El PP mantuvo ayer que en términos porcentuales, la Diputación aportará el 3,5% de su presupuesto a paliar los daños, según explicó Gutiérrez, quien añadió que en 2020, desde los programas inversores del área de Carreteras y desde el Plan de Obras Planifica, también podrán destinarse subvenciones a esta finalidad, a petición de los municipios.

El diputado de Infraestructuras reiteró ayer que frente al 3,5% de aportación de la Diputación para paliar los efectos de esta catástrofe climatológica, «los compromisos de la Generalitat representan aproximadamente un 0,36% de su presupuesto». En cualquier caso, reiteró que desde la Diputación «agradecemos todas las aportaciones, vengan de donde vengan, y tendemos la mano para que, en este asunto, donde han resultado perjudicadas miles de personas, redundemos en la obligación de la colaboración conjunta de todas las instituciones».

Por su parte, el portavoz del equipo de Gobierno de la Diputación de Alicante, Adrián Ballester, instó a PSOE y Compromís a que «dejen de utilizar políticamente» la desgracia causada por las inundaciones en la Vega Baja. En este sentido, Ballester pidió «responsabilidad» a ambos grupos políticos y les recordó que la mejor manera de contribuir a paliar las consecuencias del desastre es «dar un paso al frente y colaborar de forma leal con la Diputación y no seguir las directrices políticas fijadas por sus partidos en València». Según concluyó Ballester «de la misma manera que hemos trabajado coordinadamente con otras administraciones, como la Generalitat y el Gobierno Central, instamos a los grupos de la oposición a que colaboren para paliar esta situación».

Los alcaldes piden respeto



Los alcaldes de la Vega Baja pidieron ayer respeto a los partidos políticos de la Diputación. El alcalde de Dolores y diputado socialista, Joaquín Hernández, denunció ayer que «lo único que ha hecho la institución provincial ha sido actuar en los caminos de su propiedad. De hecho, Carlos Mazón no se ha acercado a nuestro ayuntamiento y solo ha ido a los municipios del PP pese a que todavía seguimos llegando a nuestras casas con los zapatos llenos de barro». En opinión de Hernández «la Diputación ha hecho política del dolor». También José Vicente Fernández, alcalde de Daya Vieja, (Compromís) criticó que «no hemos recibido todavía ninguna ayuda desde la Diputación». Tanto la alcaldesa de Bigastro, Teresa María Belmonte (PP) como el alcalde de Granja de Rocamora, Javier Mora, (Ciudadanos) confirmaron las ayudas de urgente necesidad de la Diputación ha facilitado para abrir caminos.

En otro orden de cosas, Compromís también anunció ayer que la comisión de estudio para investigar el papel de la Confederación Hidrográfica del Segura desde las Cortes se constituirá el día 20 de diciembre con Aitana Mas como presidenta.