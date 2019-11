Arranca la campaña "Se busca civismo. Recompensa: un Almoradí más limpio"

"Se Busca Civismo" es el lema de la campaña que acaba de arrancar en Almoradí. El Ayuntamiento pone en marcha esta iniciativa con el objetivo de conseguir entre todos "un Almoradí más limpio". Así lo ha presentado la alcaldesa, María Gómez, que ha estado acompañada por el concejal de Medio Ambiente, José Antonio Latorre, el edil de Aseo Urbano, Domingo Andreu, y el oficial de la Policía Local, Juan Miguel Murcia.

A través de una primera parte informativa se dará a conocer a los vecinos la Ordenanza Municipal de Policía, Buen Gobierno y Convivencia Ciudadana de Almoradí mediante la que se podrá sancionar, a través de la Policía Local, con multas de 300 a 3.000 euros a quien la infrinja. Según ha explicado la primera edil un grupo de voluntarios saldrán a la calle a poner en conocimiento de la ciudadanía las normas de convivencia, recogidas en un programa informativo, así como a entregar botellas y bolsas para los dueños de mascotas.

Este programa se divide en cuatro mensajes específicos"Se busca a quien utiliza las calles como vertedero particular", "Se busca a quien deja los enseres dañando gravemente la imagen de Almoradí", "Se busca a quien no recoge los excrementos o deja orinar a sus mascotas donde le apetece" y "Se busca a quien no respeta parques ni mobiliario urbano", resumiendo las normas de convivencia que más afectadas se ven en el día a día de un municipio.

Desde el consistorio se ha puesto en marcha esta campaña para que los vecinos de Almoradí sepan que en los espacios públicos hay derechos pero también deberes y obligaciones, por lo que hace un llamamiento a la colaboración y al civismo. Dirigiendo esta campaña también a todos los escolares, concienciando de la limpieza de los espacios públicos, "ellos enseñarán a padres y abuelos que entre todos es como se consigue una ciudad limpia", ha detallado la primera edil, quien ha añadido que también se pretende crear un impacto en la sociedad a través de unos microanuncios en televisión y redes sociales.

Gómez ha señalado que "los enseres se sacan solo los miércoles a partir de las 20 horas, llamando antes al teléfono 965306807, y que desde el próximo jueves se habilita un punto limpio en el Polígono Las Maromas, que dará servicio todos los lunes y jueves de 8 a 12 horas, y donde se podrán depositar además de enseres, colchones, plástico, cartón o restos de podas de pequeños jardines", manifestando que se está tratando de facilitar a la ciudadanía servicios para que las calles de Almoradí estén limpias, así como evitar sanciones.

Latorre ha anunciado que dentro de esta campaña también se va a hacer una recogida puerta a puerta de los cartones de los comercios, que tendrán que sacarlos miércoles por la noche y serán recogidos jueves por la mañana.

Por su parte, Juan Miguel Murcia ha querido destacar que se podrá sancionar a cualquier vecino desde este momento, aunque esperarán unos días para que tenga alcance la campaña informativa, pidiendo la colaboración ciudadana, tratando cualquier denuncia como anónima.

El Ayuntamiento ha habilitado tres vías de comunicación para hacer llegar las incidencias o fotografías referentes a la recogida de basura, limpieza viaria o desperfectos y vandalismo en mobiliario urbano: por Whatsapp al 609133109, con un mensaje a la página de Facebook del Ayuntamiento, o desde "Participación Ciudadana" de la aplicación MunicipAPP.