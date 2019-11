Orihuela grita "no" a la violencia de género con una gran marcha y mariposas moradas

Orihuela es un municipio muy sensibilizado contra la violencia de género, que ha sufrido con el asesinato de varias mujeres de la localidad. El Ayuntamiento, en coordinación con colectivos y asociaciones de mujeres, tiene en marcha varios programas para acabar con esta lacra. Además de la marcha de hoy, se consensúa todos los años una moción institucional, que en esta ocasión no se podrá hacer por la negativa de Vox.

Una gran marcha ha recorrido en Orihuela las principales calles del centro con una pancarta ilustrada por las lágrimas de sangre de una mujer en la que se podía leer «25 de noviembre, Orihuela contra la violencia de género» en el Día Mundial contra la Violencia de Género. La comitiva fue conducida por el alcalde de la localidad, Emilio Bascuñana, junto a representantes del resto de partidos con representación en el Ayuntamiento, a excepción de Vox cuyos ediles se han desmarcado de este acto, y también han votado en contra, en la junta de portavoces, a la moción institucional que se lee cada año en el pleno y que, por primera vez, no se podrá hacer, al menos con consenso institucional.

Cientos de vecinos y asociaciones cívicas han participado en esa marcha, amenizada por un grupo de percusión, para decir alto y claro «no» a la violencia machista. El recorrido ha finalizado en la Glorieta Gabriel Miró donde se ha leído un manifiesto contra la violencia de género consensuado por la Mesa de Igualdad. Antes, cientos de mariposas moradas de papel, de distinta forma y tamaño, hechas por usuarios del Centro Ocupacional Oriol y por escolares del municipio, han dado una nota de color reivindicativa al acto, donde se ha recordado que, en el último año, han aumentado en un 31% las intervenciones del Servicio Municipal de Atención a la Violencia de Género, con un total de 104 intervenciones, lo que hace necesarias jornadas como la de hoy.

Belén Cascales, de Orihuela Sin Barreras, ha sido la encargada de leer el manifiesto en el que recordó que en 1960, Patricia, Minerva y María Teresa Mirabal, «las mariposas», fueron asesinadas en la República Dominicana por oponerse al régimen dictatorial de Rafael Leónidas Trujillo, lo que años después daría lugar a la celebración de esta fecha. En el manifiesto se han pedido «hechos y no palabras» para que «el Estado cumpla con la ratificación que hizo en 2014 del Convenio de Estambul, asegurar la eliminación de toda violencia contra la mujer, en cualquiera de sus formas, mediante la dotación de los recursos necesarios, mejorar la coordinación entre las administraciones y entidades competentes en este ámbito, promover la formación en violencia de género, en todos los tipos, reformar urgentemente el Código Penal para suprimir la diferenciación entre abuso y agresión sexual», entre otras reivindicaciones que ha leído Cascales, quien ha acabado el discurso con un «basta ya de violencia machista; nuestros cuerpos no se agreden, no se compran y no se venden».



Mensajes

La Glorieta, corazón neurálgico de Orihuela, se ha teñido de morado, como la escultura en apoyo a las víctimas de violencia de género realizada por Virginia Rotter que se inauguró el año pasado. El templete se ha adornado con dos lazos morados y decenas de mensajes contra la violencia de género, realizados esta tarde por niños en un taller, han cubierto todo el escenario. La música la ha puesto Elisa Chumillas. El alcalde, los concejales y los asistentes al acto han ido colocando esquelas de mujeres asesinadas en un tablón, mientras la asociación Clara Campoamor leía el nombre, edad, municipio y lo que le sucedió a cada una de esas mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas.

Los actos se del 25N se iniciaron a las 11 en la Glorieta con la proyección del corto «El Planeta Violeta», de Garbancita Producciones, y por la tarde se ha celebrado el recital de «Palabras y poemas contra la violencia de género». Los niños han tenido una participación muy activa en Orihuela que demuestra su concienciación en contra de esta lacra.