Pilar de la Horadada recuerda a José Martínez Meroño

La pista central de pádel del polideportivo municipal de Pilar de la Horadada lleva desde ayer el nombre de José Martínez Meroño, vecino de la localidad y uno de los precursores de la práctica de este deporte en el municipio.

En su recuerdo, se organiza desde hace diez años un torneo que se ha convertido en una referencia en todo el país. Patrocinado por Grupo Caliche, One Telecom y New Castelar College, la colaboración de PadelNuestro como socio deportivo, y el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, congrega cada año a los mejores jugadores amateur. Además, cuenta con la presencia de grandes figuras profesionales como, por ejemplo, Juani Mieres, Franco Stupaczuk, Eli Amatriain o Patty Llaguno que, entre otros, no faltaron a la última edición.

El alcalde, José María Pérez, el concejal de deportes, José Antonio Martínez, otras autoridades locales y los miembros del comité organizador del Memorial han descubierto la placa conmemorativa. La iniciativa fue aprobada por unanimidad de todo el pleno municipal.