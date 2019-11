Orihuela renueva un tercio de la flota de camiones de basura

El Ayuntamiento de Orihuela ha renovado un tercio de la flota de camiones de recogida de basuras con la adquisición de cuatro nuevos vehículos y un quinto que llegará el próximo verano. El alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana y el concejal de Limpieza Viaria y RSU, Dámaso Aparicio, han presentado esta mañana en la Glorieta Gabriel Miró los nuevos camiones de última generación para la mejora del servicio residual en el municipio. Allí han estado también presentes el concejal de Parque Móvil, José Galiano y el concejal de Hacienda, Rafael Almagro. Desde el año 2008 no se habían comprado nuevos vehículos destinados a este fin y el Ayuntamiento ha invertido ahora 752.373,08 euros en su adquisición tras dos años de procedimiento administrativo. "Los camiones incorporan mejoras técnicas y tecnológicas como nuevos sistemas de geolocalización, suponiendo un considerable ahorro energético y de emisiones contaminantes, ahorro en reparaciones, ahorro en arrendamiento de vehículos en época estival, así como una mejora de las condiciones laborales de los trabajadores", ha indicado el primer edil oriolano.

En total, se han adquirido cuatro vehículos recolectores: dos de carga lateral y dos de carga trasera de distinta capacidad que se adjudicaron en tres lotes a distintas mercantiles, con una rebaja en el precio de adjudicación de

147.576,52 euros, ya que el precio de licitación era de 900.000. En este sentido, con ese dinero ahorrado, "se ha podido licitar la compra de un quinto camión de recogida de carga lateral que se espera poner en servicio para el próximo verano e irá destinado a Orihuela Costa en periodo estival", ha señalado el concejal de Limpieza Viaria y RSU. Asimismo "se ha previsto destinar dos vehículos a la zona costera, uno de carga lateral y otra trasera; uno de carga lateral al casco urbano; y un último, de carga trasera a las pedanías, teniendo en cuenta su tamaño", ha continuado Aparicio.

La unidad actual del Servicio Municipal está compuesta por 17 camiones recolectores de RSU "por lo que con la entrada de estos cinco camiones nuevos se renueva un tercio de la flota", ha anunciado el alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana. Y es que, el objetivo, tal como ha asegurado el concejal de Limpieza Viaria y RSU "es poder mejorar un servicio que necesitaba claramente mejorar sus medios materiales, como también los personales" al mismo tiempo que ha indicado que se está trabajando para incorporar nuevo personal, aumentando el número de trabajadores destinados a este fin con la pretensión de impulsar el servicio en la ciudad. Además, "la necesidad de contar con estos nuevos vehículos ha sido vital después de los daños producidos por la DANA en el parque móvil de la concejalía, y ahora por fin vemos cubierta esta necesidad". "Queremos mantener así el compromiso adquirido de mejorar el servicio, destacando la inversión ejecutada en los últimos dos años que asciende a más de 1.200.000 euros", ha manifestado Bascuñana.

Dámaso Aparicio ha destacado que los nuevos vehículos, que incorporan los últimos avances, supondrán un importante ahorro de combustible y de emisiones de gases contaminantes, cumpliendo con la normativa europea sobre emisiones Euro 6. "Estos avances reducen las emisiones de CO2 al mínimo, de hecho, la contaminación que emite uno de estos vehículos nuevos es similar a la que generan, unidos, diez de los antiguos camiones, que no cumplen con la regla Euro 6", ha sostenido el concejal de Limpieza Viaria y RSU. El ahorro estimado de los nuevos vehículos adquiridos oscila entre el 20% y 30% en consumo de combustible con respecto a los antiguos camiones, lo que permitirá un importante ahorro en la factura mensual de combustible del servicio municipal.

Entre las novedades que presentan los nuevos camiones se encuentra una última tecnología que permite que la conducción sea más eficiente, reduciendo las averías, la contaminación acústica, el consumo de combustible, así como la posibilidad de tener accidentes ya que la seguridad depende de la eficacia y el buen estado de los componentes que forman parte del vehículo.



Dispositivo de geolocalización

También se instalará un dispositivo geolocalizador que va a posibilitar el volcado de datos a tiempo real de los camiones y la optimización de las rutas de recogida de residuos, así como la presencia de otras genuinas características. "El sistema de gestión de vehículos geolocalizados va a permitir controlar la flota, para organizar las rutas, controlando al mismo tiempo la velocidad de los vehículos en carretera y gestionando los horarios de los conductores. También contará con un registro de antigüedad, kilometraje, horas de uso, relación de mantenimiento y preinstalación del sistema de pesaje de contenedores", ha finalizado Aparicio.



Informe



El alcalde de Orihuela también se ha referido, a preguntas de los periodistas, al informe técnico que anunció en agosto que encargaría para evaluar los pros y los contras del actual servicio en gestión directa y decidir si continúa municipalizado o si se externaliza o pasa a ser de gestión mixta". "En la vida no hay nada blanco al 100% ni negro al 100% y en este tipo de servicios hay criterios positivos y negativos», ha indicado Emilio Bascuñana, quien ha recalcado que el equipo de gobierno no tomará una decisión sobre si mantiene la municipalización del servicio o lo externaliza hasta no contar con ese informe «en el que debe pesar un criterio técnico, un estudio serio y riguroso (...) que analice las rutas, los itinerarios y que integre las nuevas tecnologías y, después de ese análisis, pondremos sobre la mesa los pros y los contras de la gestión directa, de la indirecta o de la mixta".