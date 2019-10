Desaparecen los dos CD incautados a Fenoll con las grabaciones que dieron origen al Brugal

Las defensas consideraban «trascendental» escuchar los originales para garantizar la prueba.

Los dos CDs que contienen las conversaciones grabadas por el empresario Ángel Fenoll y que dieron inicio a los siete años de instrucción del caso Brugal han desaparecido. Así lo ha expuesto la Letrada de la Administración de Justicia en una de las sesiones celebrada a puerta cerrada esta semana en la Sección VII de la Audiencia, con sede en Elche. A finales de mes, con el inicio de las escuchas e intervenciones telefónicas incautadas por la Policía, el tribunal ya advirtió de que había dos CDs que no habían conseguido encontrar, además de otro DVD que no se oía. Se trata del CD 55 y el CD 59, que casualmente contiene las conversaciones grabadas por Fenoll a políticos y empresarios, que son las mismas que en su día entregó a la Prensa, aunque cortadas y editadas con los fragmentos que pensaba que interesaban a los periodistas, después de que el contrato de basuras fuera adjudicado a una empresa diferente a la suya. Tras la publicación de su contenido, la Fiscalía le citó y entregó otras copias. Ahora bien, lo que se ha perdido son los originales que fueron incautados en un registro en su domicilio meses más tarde.

La Letrada aseguró al advertir la desaparición que seguiría buscando entre las decenas de cajas donde se remitieron desde el Juzgado de Instrucción de Orihuela los 81 tomos y numerosas pruebas con las que cuenta el caso al tiempo que solicitó al juzgado oriolano que mirara en sus archivos, por si se había quedado algo sin remitir. La respuesta fue la misma. No aparecen. Así lo apuntaron ayer a este diario tanto fuentes de la acusación particular -Ayuntamiento de Orihuela-, como de la defensa de los 34 acusados del caso. El tribunal ha reproducido el contenido de esos CDs del contenido volcado en los ordenadores, pero las defensas solicitaron reproducirlo desde los soportes originales para certificar que no se hubieran alterado de ninguna manera. Sin embargo, según explicó el letrado Pablo Martínez, del despacho de abogados que defiende a Fenoll, «esos CDs ya eran copias, pues las conversaciones no fueron grabadas en ese soporte», por lo que el hecho de que ni siquiera esos discos incautados por los agentes hayan aparecido, «supone un hecho trascendental, aunque ya expondremos nuestras consideraciones durante las conclusiones e informes finales», manifestó.

Validez



En la misma línea se manifestó el letrado de la acusación particular, Miguel Porras, quien reconoció que esta situación complica la carga probatoria, ya que se trata de las pocas conversaciones que se habían admitido como prueba y que no estén los originales complica su validez. Así, tras casi cuatro semanas de escuchas, las pruebas fundamentales, que dieron inicio a la causa, están en tela de juicio, lo que pone en peligro la causa en sí misma, ya que no podría demostrarse el origen lícito del mismo.

Hoy concluye la escucha de pinchazos y el día 29 se expondrán las conclusiones definitivas



El tribunal espera acabar con el último trámite del juicio, el de los informes finales, a mitad de noviembre

Cuenta atrás para concluir el juicio del caso Brugal tras ocho meses de sesiones continuadas en la Sección Séptima de la Audiencia. El tribunal prevé concluir durante la jornada de hoy con el trámite de exposición de las pruebas documentales; es decir, con la reproducción de las últimas escuchas telefónicas que tratan de demostrar la implicación de los 34 acusados en el presunto amaño del contrato de basuras de Orihuela. Según manifestaron fuentes de la defensa de los acusados, el martes se procederá a exponer las conclusiones definitivas, en las que la Fiscalía dictaminará si mantiene petición de condena para todos los implicados -hasta 34 años le piden al principal investigado, Ángel Fenoll- y, como es previsible, si las defensas continúan pidiendo su absolución.

El último trámite del juicio, el de la lectura de los informes finales, se prevé para mitad de noviembre, momento en el que el juicio quedaría, 14 años después de que se produjeran los hechos, visto para sentencia. Esta última se espera para finales de año o principios de 2020.