Así es PREVECOM, un sistema para prevenir hurtos y robos en tiendas de Torrevieja

El Palacio de la Música acogió en la tarde de ayer una reunión informativa para poner en marcha en breves fechas un sistema de vigilancia denominado PREVECOM, que tiene como objetivo la prevención de hurtos y robos en los establecimientos de comercio y hostelería de Torrevieja, permitiendo la conexión entre todos los empresarios participantes, APYMECO, Policía Local y Guardia Civil, a través de un grupo de difusión de Whatsapp que se va a crear para tal fin.

A la reunión asistieron comerciantes de la localidad y en la mesa informativa estuvieron presentes el concejal de Policía, Federico Alarcón, la edil de Comercio, Rosario Martínez, el Teniente Jefe del Puesto de la Guardia Civil de Torrevieja, Santiago Fernández García, y el policía local adscrito al departamento de Actividades, Rubén León.

Para la puesta en marcha de este sistema PREVECOM se va a crear un grupo de Whatsapp en el que estarán incluidos comerciantes, hosteleros, taxistas, etc., así como Policía Local y Guardia Civil. Todos ellos estarán conectados de forma directa, pudiendo transmitir las descripciones físicas, vestimenta, etc. de sospechosos y las situaciones de riesgo que se hayan tenido en los establecimientos o en sus calles adyacentes y dar la voz de alarma, no solo a Policía Local y Guardia Civil, sino también a todos los establecimientos de la zona. La intención es crear varios grupos de difusión de Whatsapp divididos por zonas, para que sea más eficaz el sistema y, también, para no colapsar los grupos con los integrantes de todos los comercios y establecimientos de hostelería de Torrevieja.

Tras esta primera reunión y una próxima que se celebrará este próximo jueves, 24 de octubre, a las 20:30 horas, en el Ayuntamiento periférico de La Mata, desde el Ayuntamiento de Torrevieja se enviará a todos los comerciantes y hosteleros de la localidad un mail para que puedan formar parte de este sistema de vigilancia, teniendo que dar su consentimiento y un teléfono de contacto para incluirlo en el grupo de difusión de Whatsapp.

Además, se va a diseñar un logo para que todos los participantes de PREVECOM los coloquen en sus establecimientos que servirá, además, para disuadir a aquellas personas que intenten entrar a robar o a provocar algún tipo de altercado.