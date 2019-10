Torrevieja, ciudad del bowling entre el 12 y el 20 de octubre

Es el segundo torneo más importante del país y se juegan 16.000 euros en premios/El recinto será de acceso libre durante todo el campeonato

Ciento diez jugadores bowling llegados de toda Europa participarán entre el 12 y 20 de octubre en el VII Open Internacional de Bowling "Ciudad de Torrevieja", que se ha presentado este jueves en el salón de plenos del Ayuntamiento de Torrevieja. En juego están 16.000 euros en premios.

El presidente de Euro Bowling Torrevieja, Jarmo Péltonen, la edil de Deportes, Diana Box y la mánager de Ozone Bowling, María Jesús Pérez, ha presentado un torneo muy popular jugadores nacionales e internacionales de este deporte, y que se celebrará por octava vez en la bolera de Ozone Bowling Torrevieja. Se trata del segundo torneo individual más importante de España, solo superado por el Brunswick Madrid Challenge, un torneo que forma parte del anual Tour Europeo de Bowling.

La fase clasificatoria del Open Ciudad de Torrevieja terminará el sábado 19 de octubre, y en ella se jugarán series de seis partidas. La fase final entre los 32 mejores clasificados se desarrollará por todo el día de domingo 20 de octubre, culminando en una serie de enfrentamientos de una partida entre los ocho mejores supervivientes. El jugador o la jugadora quien al final tenga la mejor puntuación acumulada, se llevará un premio de 3.000 euros y trofeo. Hasta el último finalista se llevará 200 euros.

Todos los premios se entregarán para compensar los gastos de desplazamiento, alojamiento y material deportivo. Entre los últimos cinco campeones del Open Ciudad de Torrevieja hay tres finlandeses, un español y un noruego.

Durante el torneo la entrada a la bolera será libre en todo momento. En beneficio a quienes no estén cerca, todas las series de juego de los dos últimos días de la fase clasificatoria -viernes 18 y sábado 19 de octubre- así como la fase final del domingo 20, serán emitidas en directo por Youtube. Además, la bolera Ozone Bowling Torrevieja, que forma parte de una red nacional de boleras, dispone de un sistema de puntuación en directo (online scoring). Los correspondientes enlaces se pueden ver en la web del club organizador, Eurobowling Torrevieja (www.eurobowlingtorrevieja.com).

Más del 50 % de las inscripciones al torneo son desde fuera de España y un 30 % son jugadores de diversas comunidades autonómicas, muchos de ellos acompañados de miembros de familia o amigos. Por lo que el "torneo es de interés turístico indiscutible", en palabras de la edil de Deportes.

Diana Box ha agradecido, tanto al presidente de Euro Bowling Torrevieja como a Ozone Bowling "su tesón y su esfuerzo" para el desarrollo de esta octava edición del torneo. Como ha recalcado la edil de Deportes, "los patrocinadores también juegan un papel fundamental en el desarrollo de estos grandes eventos que no solo llegan a un público nacional, sino que traspasan nuestras fronteras, siendo la práctica de este deporte un escaparate turístico-deportivo para los jugadores extranjeros que nos visitan, viendo en Torrevieja no solo las oportunidades de practicar este deporte, sino también las ventajas que suponen un clima y una sociedad como la nuestra". La nota de prensa municipal no especifica en qué se basa la aportación municipal a la organización del torneo.

Aunque se trata de un deporte relativamente minoritario, los clubes de bowiling de toda España están trabajando para crear la Federación Española de esta disciplina, según explicó Jarmo Péltonen. El bowling es conocido por el gran público por su habitual presencia en referencias de películas norteamericanas.

Torrevieja cuenta con el segundo club más importante de la Comunidad Valenciana y una de las principales boleras de la provincia, por lo que no es tan difícil recrear a Jesús Quintana en el El Gran Lebowski.