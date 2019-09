La Generalitat recibe una avalancha de peticiones de ayudas por la gota fría

Los afectados recibirán 1.500 euros de adelanto en su cuenta bancaria de manera directa.

La Generalitat Valenciana recibió ayer una avalancha de peticiones de ayudas para la compra de bienes de primera necesidad por parte de los damnificados por la gota fría y las riadas que han azotado la Vega Baja. Este lunes era el primer día en el que se podían realizar las solicitudes para las ayudas directas que concede la Generalitat y que fueron aprobadas por el Consell el pasado viernes en un pleno celebrado en Orihuela, la zona cero de la catástrofe. El gobierno valenciano ha habilitado una partida extraordinaria de 13,5 millones de euros para estos pagos de urgencia a las personas físicas. Miles de personas han sufrido daños en sus viviendas (se estima que más de 9.000 hogares están afectados). Largas colas se formaron ayer desde primera hora en las oficinas habilitadas para la entrega de solicitudes situadas en los ayuntamientos afectados y en el Prop en el caso de Orihuela donde se sitúa la oficina central de gestión.

La mayoría de damnificados querían recibir información de cómo solicitar las ayudas y fueron muchos los que entregaron ya las instancias facilitadas por los técnicos en estas oficinas junto a la documentación requerida que no es más que la escritura de la vivienda o el recibo de la contribución de Suma para acreditar la titularidad de la casa o el contrato en el caso de ser de alquiler, además de la fotocopia del DNI y de la cuenta bancaria donde se quiera recibir el ingreso. Tras presentar la instancia recibirán un adelanto de 1.500 euros que se empezará a pagar esta semana para quienes realicen los trámites ya. Esta ayuda se podrá ampliar hasta los 4.500 euros por beneficiario en función de los daños que se hayan sufrido a causa de las inundaciones y que serán evaluados por peritos de la administración valenciana antes de poder recibirse esa otra ayuda.

Asesoramiento



Técnicos administrativos de la Generalitat informan y asesoran desde ayer en las oficinas situadas en los municipios más afectados y facilitan las instancias a las personas que hayan sufrido daños en sus viviendas. El plazo para solicitar estas ayudas extraordinarias finaliza el 14 de octubre. «El objetivo es que los pagos se tramiten con la mayor celeridad para que puedan llegar a los afectados cuanto antes», indicó ayer la consellera de Justicia y Administración Pública, Gabriela Bravo.

La ayuda de 1.500 euros para la compra de enseres y electrodomésticos es directa y se recibe en la cuenta bancaria del solicitante a los pocos días de realizar la solicitud y así se ha comprometido el Consell para despejar las lógicas dudas que pueda generar a la población la concesión de estas ayudas. «Espero que de verdad las ayudas las den muy pronto porque he perdido los muebles y las paredes y techos del bajo están con muchos daños, ha sido devastador», señalaba ayer Érica Verdú, una vecina de la pedanía oriolana de Correntías Medias antes de ponerse a la cola para recoger la instancia.

«En Molins nos entró hasta 1,40 metros de agua que arrasó las plantas bajas de nuestras casas y no quedaron a salvo ni muebles ni electrodomésticos, solo lo que pudimos rápidamente subir a la planta de arriba y estas ayudas nos vienen muy bien», comentaba Josefina Peñalver en la cola del Prop de Orihuela. Susi Hernández también fue de las primeras solicitantes, en este caso para su madre de 88 años cuya vivienda de El Escorratel quedó arrasada. «Mi madre tiene una pensión de 600 euros y si no la ayudan no va a poder recuperar nada porque el agua y el lodo no ha dejado nada a salvo, ni los colchones y ha perdido los muebles, los electrodomésticos y hasta la ropa, lo ha perdido todo», lamentaba ayer.

En Dolores está instalada una oficina comarcal de solicitud de ayudas. Decenas de personas esperaban su turno para ser atendidas ayer. Entre ellas, Josefa Alcaraz, vecina de la calle Ramón y Cajal que señalaba ayer que «los muebles están todos para tirar, somos mayores y no pudimos subirnos nada arriba». Un vecino de esta misma localidad, José Luis Martínez, añadía que «no podemos ni cerrar las puertas porque se han hinchado y los muebles de conglomerado están destrozados, es una ruina, la inundación ha hecho todo el daño que ha querido y mi casa está entera para volverla a amueblar, por no hablar de las paredes y el perito de mi seguro sigue sin venir».

Los ayuntamientos también recibirán de la Generalitat subvenciones por un valor de 10 millones de euros para que puedan acometer los gastos extraordinarios provocados por el temporal. Tienen de plazo hasta el 14 de octubre para solicitarlas. Por otro lado, el Consorcio de Compensación de Seguros ha recibido hasta el momento 7.001 solicitudes de indemnización por los siniestros causados por la gota fría en la provincia de Alicante.