Sanidad recomienda que animales y personas eviten las zonas de aguas estancadas en Dolores

La Conselleria de Sanidad acaba de comunicar los resultados de la evaluación de las actuaciones realizadas en el municipio de Dolores en relación al riesgo ambiental, la seguridad alimentaria y las expectativas epidemiológicas. En estos momentos, se encuentran analizando aguas estancadas de la zona afectada. Los resultados definitivos de los análisis de estas aguas se obtendrán dentro de 48 horas, aunque Sanidad recomienda, por el momento, que personas y animales eviten acercarse a ellas.

La consellería, en coordinación con el 112, valoró en un primer momento la posibilidad de proliferación de vectores, como mosquitos y roedores, e indicó al Ayuntamiento la necesidad de iniciar un tratamiento intensivo frente a ellos por parte de las empresas especializadas en esta materia.

Los posibles riesgos para la salud por este tipo de vectores estarían relacionados con las molestias por picaduras, aunque no se espera que se produzcan enfermedades transmitidas por ellos como dengue, zika u otras, ya que la zona no es endémica de estas patologías, explica Sanidad. Dolores ya se está fumigando, por lo que el riesgo se minimiza.

La retirada de animales muertos, a través de empresas autorizadas, ya está finalizando. Esto disminuye el riesgo de que bacterias propias de la descomposición animal influyan en la salud. No obstante, la conselleria recomienda mantener bajo supervisión los terrenos inundados para que, en las próximas semanas, no se siembren hortalizas que pudieran contaminarse de las enterobacterias que, habitualmente, se encuentran en el terreno tras un arrastre de lodos por el río y acequias. Tampoco recomienda el uso de agua de pozo, si los hubiera, para labores de ganadería y alimentación hasta que no se compruebe analíticamente que es apta para su utilización.

Se han recogido tomas de muestras de aguas estancadas en varios puntos del municipio y están analizándose en el laboratorio del CSP de Alicante. Los resultados definitivos se obtendrán en 48 horas, para comprobar si crece alguna bacteria. Por el momento se recomienda que animales y personas eviten las zonas de aguas estancadas.

Seguridad alimentaria

Sanidad mantendrá la inspección de los principales almacenes de distribución alimentaria y supervisará los mercadillos para evitar la venta de productos, sobre todo hortalizas, verduras y frutas que hubieran podido estar en contacto con aguas de arrastre.



Expectativas epidemiológicas

Dadas las actuaciones realizadas, la conselleria no espera situaciones de enfermedades diferentes a las habituales en la zona. No hay endemias de otras patologías como las mencionadas (dengue, zika, tifus, etc.), por lo que solo evitando el contacto con las aguas estancadas y realizando un buen lavado de los alimentos que se consumen en crudo, se minimizarán los posibles riegos.

Los Centros de Salud Pública mantienen un contacto permanente con los centros de atención primaria para conocer, si se produjeran, posibles incrementos de patología, básicamente gastroenteritis. Hasta ahora, Sanidad no ha detectado ninguna situación de incremento de patología significativo.