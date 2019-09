Navarro excluye de la junta de portavoces a dos de sus ediles en contra del criterio del PSOE

El portavoz del grupo municipal socialista Andrés Navarro ha decidido apartar a las ediles Ana Pérez Torregrosa y Fanny Serrano de las reuniones de junta de portavoces, según fuentes de los ediles de la oposición y el gobierno que estuvieron presentes en la reunión de este órgano colegiado el pasado viernes. Lo hizo antes de la sesión con un escrito remitido al alcalde Eduardo Dolón que no comunicó a la mayoría del grupo municipal y contraviene el acuerdo de la ejecutiva local sobre las atribuciones de cada uno de los cinco concejales con los que cuenta el grupo socialista. Ese acuerdo, rubricado por el propio Navarro, indica que las dos ediles sin sueldo del Ayuntamiento, se turnarían a la hora de acudir a los órganos colegiados municipales, donde reciben indemnización por asistencia. Una directriz muy habitual entre los grupos de gobierno y la oposición en cualquier ayuntamiento para compensar a los ediles que no cuentan con sueldo dedicación exclusiva o parcial -es el caso de buena parte de los miembros de la junta de gobierno del PP, por ejemplo-.

La reunión de esa junta de gobierno fue especialmente tensa porque además de Navarro acudió la edil portavoz adjunto Fanny Serrano. Navarro, según ha podido comprobar este diario, no llegó a intervenir. Fue el alcalde Eduardo Dolón (PP) el que defendió, aparándose en el criterio del técnico de la junta, la presencia de Navarro como portavoz. Serrano, por su parte reiteró que el acuerdo de la ejecutiva del PSOE local y del propio grupo disponía que era la representante del grupo en la junta en alternancia con Ana Pérez Torregrosa. Tras diez minutos de discusión, Dolón llegó a amenazar a Serrano con un desalojo por parte de la Policía Local. Algo que no fue necesario. Navarro, que no se pronunció en este diario, indicó en Torrevieja Radio que el interés de ambas ediles «era económico».

Quien fuera candidato socialista a la Alcaldía ha quedado, junto al concejal Andrés Antón, en minoría frente al resto de los tres integrantes del grupo municipal (Pérez, Serrano y Rodolfo Carmona), el PSOE local y la dirección provincial y autonómica.