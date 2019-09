Gota fría en la Vega Baja: Hallado en Benferri el cuerpo de un motorista que estaba en paradero desconocido

Los boinas verdes han localizado el cadáver de otra persona en el municipio de Benferri, uno de los más afectados por el agua, tanto que fue imposible que los bomberos accedieran a él. Esta persona, cuya identidad se desconoce, fue vista desde el aire en un ciclomotor y se le perdió la pista. Por desgracia, su cuerpo ha sido localizado esta mañana. En estos momentos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está llegando en helicóptero a Orihuela.

Las contenciones del río Segura se han venido abajo esta mañana, lo que acaba de provocar una alerta de los servicios de emergencia, que estaban centrados en atender a los municipios de Almoradi y Dolores, donde el agua ha alcanzado más de metro y medio, dejando atrapadas a cientos de personas. La UME está acudiendo con lanchas y las personas están siendo trasladadas al ayuntamiento desde chalés y casas de campo. Pese a la tensión que se respira, la profesionalidad de los Fuerzos y Cuerpos de Seguridad y del Ejército están siendo fundamentales en estos momentos.

La rotura ayer de las contenciones del río Segura en Almoradí es lo que había generado que éste se desbordara, incomunicando el municipio y otros limítrofes, como Dolores, donde su alcalde ha hecho un llamamiento desesperado esta mañana. No hay agua ni luz en los dos pueblos, cientos de familias tienen sus casas inundadas y los servicios de emergencias siguen sacando personas que han quedado aisladas. La situación no mejora porque el Segura sigue llegando a la Vega Baja cargado de agua aunque, afortunadamente, no llueve. "En Murcia va hasta arriba, todo está inundado", ha asegurado esta mañana el diputado Adrián Ballester, concejal en Redován de donde era el hombre fallecido ayer, de 58 años. La quinta víctima de la gota fría y la única de la provincia hasta ayer.

El hecho de que el Segura haya "roto" por Almoradí había beneficiado a los pueblos del cauce bajo, como Rojales, donde de no haber sido por esta incidencia estaría completamente anegado. En caso contrario, los daños habrían sido menores porque mucha más agua hubiera llegado a la desembocadura, en Guardamar, que aún así está a rebosar.

Ahora bien, el objetivo de la UME es cerrar cuanto antes estas grieta para evitar que la Vega Baja siga inundada, lo que evidentemente creará problemas en los municipios ribereños río abajo pero en caso contrario será ahogar a toda la comarca porque el agua no tiene escapatoria. Ahora se suma al problema esta nueva rotura que está complicando las tareas.

La situación, en cualquier caso, es desesperada en muchos municipios que también han quedado aislados porque las carreteras son impracticables y se necesitará una millonaria inversión para recuperarlas. Redován, el propio Orihuela, a excepción de la nacional 340, Almoradí, Algorfa, Callosa, Cox, Dolores, Catral, Benferri, Daya Vieja,.... todos están sufriendo porque, además las principales vías están cerradas y no sirven para comunicarlos y todos los caminos están llenos de agua o se han convertido en torrentes.

La autopista a Cartagena ha estado cortada a la altura de Catral. Treinta personas han sido desalojadas de un centro de salud esta mañana en lanchas entre Dolores y Almoradí.