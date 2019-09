El Segura empieza a anegar las calles del centro de Orihuela

Ni la UME esta evitando que el Segura se "adueñe" de Orihuela. Edificios históricos y calles próximas al cauce tienen ya 20 centímetros de agua y la ciudad se está convirtiendo en un enorme charco. Afortunadamente, no se están registrado daños personales, aunque los materiales serán cuantiosos. El gabinete de crisis ha pedido a la gente que no salga de sus hogares. En los barrios más humildes los ciudadanos están desesperados porque no hay garantías de nuevos daños si vuelve a llover. Quien puede coloca delante del acceso a sus casas tablones para evitar más pérdidas.