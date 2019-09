La delegada del Consell en la provincia de Alicante, sobre el desbordamiento del Segura: "El río se va de fiesta"

"Alea jacta est. El río Segura de va de fiesta". Así se ha pronunciado en redes sociales la recién nombrada directora territorial de Presidencia de la Generalitat en Alicante, la oriolana Antonia Moreno, poco después de que el río Segura se haya desbordado en Orihuela, a la altura del barrio de San Pedro y en el puente del Rey, así como en las pedanías de Desamparados y Las Norias.

Una hora después de publicar el controvertido primer mensaje en redes sociales, Moreno ha intentando aclarar su frase inicial, siguiendo órdenes de Presidencia de la Generalitat y del PSPV: "He eliminado un tuit que contenía un dicho de la Vega Baja cuando el río se desbordaba, salía de su cauce y anegaba a los huertos. No creo que hoy sea día de tener más frentes y Twitter no es muy dado a las sutilezas. En fin, el signo de los tiempos", ha señalado la nueva delegada del Consell en la provincia, quien ha añadido en una sucesión de publicaciones: "Hoy amaneció terrible el río y me acordé de mis abuelos. Me acordé de mi casa natal, desaparecida en la riada del 87 y la expresión brotó sin pensar que quizá no fuera comprendida fuera del territorio. Evidentemente no dejo de estar preocupada y alarmada y pendiente de toda la catástrofe que nos asola".

Las lluvias torrenciales que afectan a la mitad sur de la Comunidad Valenciana están siendo especialmente torrenciales y persistentes en Orihuela, donde se han acumulado más de 120 litros por metro cuadrado en las últimas 6 horas, 57,6 en una hora.

El río Segura a su paso por esta localidad ya se ha desbordado en varios puntos, sin que por el momento se haya producido daños personales, y cerca de 200 militares de la UME trabajan en la zona.