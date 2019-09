Cambiemos ve un «sesgo de renta» en el convenio con el Colegio de Arquitectos

Las empresas, ciudadanas y ciudadanos de Orihuela tienen dos vías para tramitar sus licencias de obras, la ordinaria a través de la administración local o adhiriéndose al convenio que firmó en julio el Ayuntamiento de Orihuela con el Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valenciana. Ante la primera opción, los vecinos han de esperar la larga espera, razón por la cual se estableció esta colaboración. Por este motivo, el portavoz de Cambiemos Orihuela, Carlos Bernabé, ha asegurado que «la respuesta lógica es fortalecer la administración y no debilitarla y llevártela a un colegio, con el que no tenemos nada en contra, pero no tiene ningún tipo de fiscalización democrática ni tiene responsabilidad con el electorado y los vecinos».

Para quienes obten por acogerse al convenio, mediante el cual, se compromete a dar respuesta en un plazo de 20 días hábiles desde el envío de la hoja de encargo por el Ayuntamiento, tendrán que abonar el 0,4% del presupuesto de ejecución de la obra, con un mínimo de 300 euros para uso residencial y 400 euros para otros usos. «Esto introduce un sesgo de renta. Si alguien puede pagar ese dinero tiene el derecho a que en 20 días se le trasmite las licencias y si no, tiene que esperar muchos meses, por el desmantelamiento de la concejalía de Urbanismo y la falta de recursos de sus trabajadores» apuntaba Bernabé.

Otro de los aspectos criticados es la ausencia del decreto que tiene que efectuar el Consell donde se regula dicho convenio y que se encuentra en la fase de borrador, aún cuando ya se han adherido varias personas al convenio.