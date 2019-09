"Estamos atrapados y nadie viene a buscarnos"

"Estamos atrapados en las naves del polígono y nadie viene a por nosotros". Es el desgarrador testimonio de una de las trabajadoras del polígono industrial Puente Alto, Maite Ros. Unas 200 personas están ahora mismo aisladas en el polígono debido a las inundaciones por la gota fría en Orihuela. "Hemos colocado sacos de pienso en la puerta de la nave para evitar que entre el agua, pero no va a aguantar mucho más tiempo", ha explicado Ros a INFORMACIÓN.es. El agua discurre con fuerza por las calles lo que hace imposible que puedan salir de las instalaciones. Son varias las naves en las que han quedado aislados estos trabajadores. Algunos están tratando de salir a bordo de un camión y otros con la ayuda de una retroexcavadora que ahora no puede seguir porque el agua ha subido de nivel.

"El agua llega a la altura de las ventanillas de los coches y algunos vehículos han sido movidos por la fuerza del agua", señala. Todos ellos están a la espera de que acudan los servicios de emergencia a rescatarlos. "Los bomberos vinieron hace tres horas y rescataron a los trabajadores de una nave de al lado, la situación se ha complicado y ya no han vuelto", señala Ros en tono nervioso. A pesar de las muchas llamadas que han realizado al 112 se queja de que nadie les esté haciendo caso. "La corriente en la calle es muy fuerte y no podemos salir de aquí y en el 112 solo nos dicen que estemos tranquilos". Han empezado a adoptar ya medidas por si el agua accede a la nave en la que está junto a otras 11 personas. "Hemos puesto palés para subirnos a las estanterías cuando los sacos no puedan parar el agua y entre en la nave", relata.

Una situación desesperante que afecta a los trabajadores de importantes empresas de Orihuela, entre ellas el centro logístico que tiene Día y Cash en Orihuela. Las luces de gran parte del polígono industrial también se han ido. "Desde la ventana vemos a mucha gente asomada esperando que llegue la ayuda para sacarnos de aquí". Los servicios de emergencia están desbordados por las múltiplies incidencias en la ciudad que ha registrado más de 250 litros por metros cuadrado. La Unidad Militar de Emergencias (UME) acude en estos momentos a la localidad en medio del caos creado por las intensas precipitaciones.