Suspenden las clases en la Vega Baja por las intensas lluvias previstas para el jueves y viernes

La Vega Baja se prepara para recibir la gota fría que podría dejar hasta 100 litros por metro cuadrado en la comarca a partir de esta noche. La primera medida que están tomando los ayuntamientos de la comarca es la suspensión de las clases en los colegios tanto el jueves como el viernes. Algunos de los municipios que ya han confirmado que no habrá actividad lectiva en los dos próximos días son Orihuela, Torrevieja, Cox, Granja de Rocamora, Redován, Bigastro, Albatera, Almoradí, Los Montesinos, Guardamar del Segura, Benejúzar, Catral, Rafal, San Fulgencio, Dolores, San Miguel de Salinas, Formentera del Segura, Benferri, Rojales o Callosa de Segura.

Algunos de estos municipios solo confirman la suspensión de las clases en las escuelas infantiles, colegios e institutos este jueves, aunque mañana decidirán, dependiendo de cómo evolucione la gota fría, ampliarla al viernes, algo que ya han anunciado la mayoría de localidades. Además, quedan canceladas todas las actividades al aire libre y se han cerrado también parques y centros deportivos. También se pide precaución y recomiendan a la población que eviten circular o transitar por las calles, en la medida de lo posible, durante estos días de riesgo.

En Orihuela se ha reunido este miércoles el CECOPAL (Centro de Coordinación Municipal) convocado con carácter informativo con la finalidad de "analizar con los datos más precisos posibles y activar los protocolos necesarios para prevenir los posibles daños que el temporal pueda causar jueves y viernes en todo el término municipal (casco, pedanías y costa), tras decretarse la alerta de preemergencia roja por parte de la AEMET". Así, el concejal de Emergencias, Víctor Valverde, ha sido el encargado de repasar con los diferentes agentes presentes en el CECOPAL los medios necesarios para poder actuar con la mayor rapidez y eficacia posible ante las necesidades que puedan surgir en las próximas horas. Valverde ha destacado que "estamos especialmente atentos a ramblas y barrancos, así como a la crecida del río". Las inmediaciones del Palmeral también permanecerán cerradas, y se suspenden los mercados previstos en estos dos días. Por su parte, el meteorólogo Pedro Gómez ha realizado una presentación con los últimos datos sobre la previsión del temporal que afectará en las próximas horas y su predicción meteorológica sobre cómo se va a desarrollar. Y es que el experto en Meteorología continuará asesorando e informando en tiempo real al CECOPAL según se vaya actualizando la información.

A esta reunión informativa han asistido los diferentes miembros que forman parte del CECOPAL como concejales de las diferentes áreas municipales, técnicos municipales, representantes de Protección Civil, Policía Local, Policía Autonómica,, Policía Nacional, Guardia Civil, Bomberos, Cruz Roja, Juzgado de Aguas, Red de Radioaficionados, Hospital Comarcal de la Vega Baja, Confederación Hidrográfica del Segura e Hidraqua.

En Torrevieja también se ha celebrado una reunión entre el alcalde Eduardo Dolón y los distintos efectivos de emergencias para coordinar el dispositivo que se pondrá en marcha desde esta misma tarde para evitar daños en la medida de lo posible en el caso de que finalmente llueva torrencialmente.

En Rojales el Ayuntamiento ha anunciado que van a retirar las cañas y la suciedad del río para evitar un posible desbordamiento.

La gota fría que entró ayer por el norte de España va a barrer toda la península hasta al menos el próximo viernes pero en la provincia de Alicante el riesgo intenso de lluvias torrenciales se dará esta tarde, mañana y el viernes. Los centros de emergencia 112 recomiendan, ante un episodio como el previsto de lluvias muy intensas, seguir algunos de estos consejos:

Tormentas en el campo

Ante una situación de riesgo provocada por una tormenta en el campo, es recomendable:

- Buscar un lugar donde cobijarse, como un coche o un edificio, evitando permanecer al aire libre, sobre todo en praderas y lugares muy abiertos.

- Si está lejos de un refugio adecuado, manténgase alejado de las masas de agua y de los objetos altos. Encuentre un lugar bajo o una depresión del terreno pero no se tumbe en el suelo.

- Evitar permanecer en lo alto de las colinas y no refugiarse debajo de árboles, en particular si están aislados o de los más altos.

- Alejarse de alambradas, verjas, vías del tren y otros objetos metálicos, al igual que de zonas ricas en mineral de hierro.

- Si va conduciendo y se ve sorprendido por una tormenta, recuerde que un vehículo cerrado puede ser un buen refugio. En todo caso, disminuya la velocidad, extreme las precauciones y no se detenga en zonas donde pueda discurrir gran cantidad de agua.

Tormentas en la ciudad

El peligro de las tormentas para las personas se produce, fundamentalmente, en campo abierto. No obstante, dentro de los núcleos urbanos también hay peligro de rayos. Por tanto, conviene tener presente que:

- En la calle, el abrigo de los edificios protege del riesgo de las descargas.

- Dentro de casa, hay que cuidar que no se produzcan corrientes de aire, pues éstas atraen los rayos. De ahí la recomendación de cerrar puertas y ventanas en caso de tormenta. Igualmente, se debe evitar tomar un baño o ducha, ya que el agua es una buena conductora en caso de tormenta eléctrica.

- También conviene proteger los electrodomésticos, ordenadores, etc. desenchufándolos para evitar que sean dañados por una subida de tensión o que ocasionen descargas eléctricas.

Trombas de agua

Si le sorprende una tormenta y empieza a llover de manera torrencial, piense que el riesgo de inundación existe y, por tanto, es recomendable tomar determinadas precauciones:

- En caso de que el aguacero le sorprenda conduciendo en la carretera, no atraviese con su vehículo los tramos que estén inundados. La fuerza del agua puede arrastrarle al hacer flotar el vehículo.

- También es importante localizar los puntos más altos de la zona donde se encuentre, ya que puede necesitar dirigirse a ellos en caso de posible inundación.

- Si es posible, intente sintonizar las emisoras de radio locales, que seguramente le informarán de las predicciones meteorológicas para la zona en que se encuentre.