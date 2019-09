El PSOE acusa a Bascuñana de subirse el sueldo 2.600 euros más de lo que prometió

La portavoz del grupo socialista del Ayuntamiento de Orihuela, Carolina Gracia, acusó ayer al alcalde, Emilio Bascuñana (PP), de «haber mentido» en cuanto al aumento real que ha experimentado su sueldo con respecto al anterior mandato, que era de 56.000 euros anuales, y que ha pasado a ser de 61.537 euros.

Bascuñana, según la portavoz de la oposición, ha mantenido desde que se hizo público la propuesta de sueldos para estos cuatro años que se incrementarían en función del IPC. Por esta afirmación, Carolina Gracia le acusó de haber mentido en los dos plenos de organización celebrados en julio y lo hizo con la documentación que refleja que el incremento ha sido muy superior tras haber tenido acceso al expediente de personal y comprobar el aumento real que han tenido los sueldos.

En este sentido, la portavoz socialista aseguraba que ajustándose a la subida del Índice de Precios de Consumo el sueldo del alcalde hubiese alcanzado los 58.900 euros brutos. «Es cierto que se regularizó el IPC que no se había aplicado, en un único pago en el mes de febrero de 2019, pero si se analiza la subida año a año, no justifica que el alcalde pase de 56.000 euros a 61.537 euros ya que de haber respetado el incremento su sueldo no llegaría a 59.000 euros», explicaba la edil socialista.

No solo criticó esta «artimaña» -calificada así por la portavoz- ante el incremento salarial del alcalde, sino también la del «resto de concejales del equipo de gobierno, junta de gobierno y dedicación exclusiva, aumentó el que menos 1.800 euros y otros hasta los 2.200 euros».

Atendiendo al expediente consultado, desde el grupo socialista aseguran que las cifras no cuadran y añaden que «si hubiese sido sincero [el alcalde] este hecho lo habríamos cuestionado pero hemos tenido que esperar para analizar los datos para decir que sí hubo un incremento de los salarios del gobierno local».

Fuentes del equipo de gobierno, han respondido a estas acusaciones alegando que «no vamos a entrar en el juego de Carolina hasta que diga públicamente cual ha sido su sueldo en estos últimos cuatro años y cuál es su sueldo ahora, porque puestos a cuestionar el sueldo de los asesores, nos gustaría saber qué opina del nuevo sueldo de su compañera Antonia Moreno».

En la misma comparecencia, Carolina Gracia criticó la aprobación de los 25 puestos para asesores, que este diario adelantó ayer. Gracia da por hecho que el gobierno de Partido Popular y Ciudadanos van a hacer uso de todo el personal eventual del que dispone, «si no, no se entiende el nivel de concreción de cada categoría». Dado el caso, Gracia manifestó que «Orihuela va a costear dos gobiernos, uno con concejales que sí han sido elegidos por la ciudadanía y otro nombrado a dedo por ellos». Como informó ayer INFORMACIÓN, este escenario supondría un coste de 839.200 euros en sueldos del personal de confianza -frente a los 702.745 euros correspondiente a los salarios de los 14 concejales del equipo de gobierno.