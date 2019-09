La saturación y la falta de facultativos elevan la espera en atención primaria

Faltan facultativos en la Vega Baja. Es la conclusión a la que llegan usuarios y sindicatos y que reconocen los propios dirigentes del Departamento de Salud de Orihuela, para entender la elevada espera en atención primaria. En algunos centros de salud y consultorios de la comarca los usuarios tienen que esperar más de una semana para poder pedir cita con su médico. Y eso ahora en septiembre, cuando ya se están incorporando los facultativos que han disfrutado de sus vacaciones. La situación durante los dos meses anteriores ha sido mucho peor, con tiempos de espera de hasta 20 días para algunas citas, con consultas de entre 40 y 50 pacientes diarios más las atenciones a los domicilios.

Una situación que desespera a quien tiene que pedir una cita con su médico de cabecera, porque las especialidades se demoran aún más y las operaciones programadas sufren una tardanza interminable para quien la sufre. A la falta de facultativos se une la saturación con centros de cabecera con una media de 1.800 pacientes por médico e, incluso, hay localidades con 1.850 tarjetas sanitarias asignadas por médico, y casi 1.300 en pediatría. Algo que denuncian los sindicatos que reclaman desde hace tiempo un mayor número de refuerzos para el Departamento de Salud de Orihuela. «Es conocido y comprobado el hecho de que con tal sobrecarga de pacientes, y debido al poco tiempo que tenemos para cada uno de ellos, las agendas saltan por los aires y aumentan las derivaciones a los compañeros especialistas del Hospital Vega Baja, lo que sobrecarga más al sistema», explica, José Manuel Peris, del Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana.

Este sindicato denuncia que este verano apenas se han sustituido un 20% de los facultativos «y algún centro ha llegado a no sustituir a ninguno», se queja Peris. «Entendemos que no hay médicos para sustituciones, pero es fallo de nuestros gestores, unos porque se forman y se van ya que no se les ofrecen contratos mínimamente dignos y, por otro lado, deberían sacar suficientes plazas MIR y no se crean», explica.

Siete consultorios y 29 centros



La gerencia del Departamento de Salud de Orihuela reconoce la falta de facultativos que ha impedido sustituir todas las bajas por vacaciones de los médicos. «En estos últimos cuatro años el Departamento de salud de Orihuela ha incrementado el presupuesto del Plan de Vacaciones progresivamente, pero a pesar de este aumento no ha sido posible cubrir el 100% del personal necesario por fata de facultativos disponibles», señalan desde la dirección. A ello, añaden, se le suma la idiosincrasia del propio departamento donde la atención primaria está organizada con siete centros de salud y 29 consultorios «muchos de ellos mono-puestos que tienen prioridad a la hora de su sustitución». No obstante, recalcan que, más allá de la demora que puntualmente pueda surgir en algunos centros, la asistencia de urgencia está en todos los casos garantizada. Y anuncian que la Conselleria de Sanidad tiene previsto incrementar la plantilla con más médicos de familia, pediatras y personal de enfermería para el Departamento de Salud de Orihuela dentro de su Plan de Atención Primaria.

El Sindicato Médico pide hechos. «Nos prometieron a bombo y platillo la creación de nuevas plazas estructurales para nuestros centros de salud con el objeto de bajar las ratios, por debajo de 1.500 en medicina familiar y 1.000 en Pediatría; en la Vega Baja eran seis y aún no se han cubierto», denuncia el portavoz sindical.