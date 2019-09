El IES Tháder envía una carta al alcalde ante la desesperada situación del centro

La directora del IES Tháder de Orihuela, Ana Mas de Sanfélix, ha hecho pública la carta dirigida al alcalde de la ciudad, Emilio Bascuñana. tras la celebración del claustro con el inicio escolar, y que por el interés del contenido, reproducimos de forma íntegra:

A la atención de D. Emilio Bascuñana, Alcalde de Orihuela

Excmo. Sr. Alcalde:

Sabido es por todos que el IES Tháder lleva 20 años esperando la desaparición de los barracones que durante este tiempo han obligado a nuestro alumnado a recibir educación en condiciones indignas. Por otra parte, como Vd. bien sabe, el Plan EDIFICANT ofrece la posibilidad de resolver de un plumazo este problema, pero sólo si las administraciones implicadas se comprometen de veras con este objetivo. Cosa que, lamentablemente -y remitiéndonos a los hechos-, por parte del Ayuntamiento de Orihuela hasta ahora no ha sucedido.

Y es que la aplicación del Plan sigue en vía muerta a pesar de que Vd., como Alcalde de Orihuela -y tras la movilización de la comunidad educativa- se comprometiera en abril del 2018 ante el Consejo Escolar del Centro a realizar cuantas actuaciones fuesen necesarias para la correcta ejecución del mismo. La realidad ha demostrado que sus promesas fueron vanas y las dilaciones -cuando no obstrucciones- del Ayuntamiento a la ejecución del Plan se han sucedido una detrás de otra:

· Por ejemplo, al no presentar la solicitud correspondiente de delegación de competencias hasta el 8 de mayo del 2018 (y sólo después de que el Centro iniciase un calendario de movilizaciones).

· Tampoco se comprende cómo habiendo sido aprobada la memoria valorada por el Secretario autonómico de Educación, Miguel Soler, el 11 de octubre de 2018, no fuera llevada a pleno hasta el 22 de diciembre y -lo que es peor- no se completara el trámite correctamente hasta el 4 de febrero del 2019. Desde entonces, y una vez cedidas las competencias (el 7 de febrero de 2019), seguimos a la espera.

· Por último, a pesar de las reiteradas solicitudes de reunión, tanto de la dirección del IES Tháder, como de todos los directores de los centros con obras pendientes de ejecutar, hasta ahora Vd. siempre ha dado la callada por respuesta.

La situación del Tháder ante este inicio de curso es desesperada por la masificación récord de alumnos y de precariedad de las instalaciones. Recordemos que el centro se planificó para contener 12 unidades (6 de secundaria y 6 de Bachillerato), lo que significa una dotación total para, aproximadamente, 360 alumnos. Con la implantación de la LOGSE se amplió la ocupación a 18 unidades y se instalaron los famosos barracones. Este curso 2019-20, y ante el aumento de alumnado de los centros adscritos, hemos alcanzado un nuevo hito: 19 unidades y 542 alumnos, lo que convierte de todo punto la situación en insostenible. Hace tiempo que perdimos la biblioteca, la sala de atención a padres y el laboratorio de química. La mayoría de los de departamentos ya se vienen utilizando desde hace años como aulas de desdoble (Biología, Matemáticas, Latín, Francés e Inglés), a lo que hay que añadir el hecho de que este año hemos perdido también el laboratorio de Física y el departamento de Economía.

Mientras tanto, nada sabemos de su parte acerca del siguiente paso para la adecuación y ampliación del Centro (la licitación de las obras) que, por importe de 3.88.401,7,1 mediante transferencias de capital del programa presupuestario 422.30 de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, solventaría de una vez los referidos problemas al prever las siguientes actuaciones:

- Construcción de 4 aulas ordinarias y 4 de desdobles

- Construcción de un aula y un Departamento de Música

- Construcción de un Aula-taller de Tecnología y un Departamento de Tecnología

- Construcción de un Gimnasio y pistas deportivas

- Construcción de 6 despachos y 2 aseos (uno para profesorado y otro para alumnado).

Nuestra preocupación es máxima porque, para cumplir los plazos de la temporalización del gasto establecida (140.855,83 € en 2019, 2.248.527,53 € en 2020 y 1.499.018, 35 € en 2021) el Ayuntamiento que Vd. preside ya tendría que haberse puesto manos a la obra. E ignoramos que lo haya hecho.

Es por todo ello que solicitamos la inmediata licitación de la obra y la garantía de una información veraz y fluida que nos permita saber a qué atenernos y vislumbrar una salida para la situación agónica que atravesamos y que sin la ampliación sólo puede empeorar.

Atentamente

El Claustro del IES Tháder