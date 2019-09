Torrevieja duplicará la ayuda al transporte escolar en los próximos presupuestos

Los presupuestos de 2020 de Torrevieja duplicarán la partida destinada a las ayudas al transporte escolar para las familias de los alumnos que viven a menos de tres kilómetros del centro escolar por lo que no tienen derecho a los autobuses gratuitos que pone la Conselleria de Educación. Así lo ha adelantado a INFORMACIÓN el concejal de Educación, Ricardo Recuero. Recuero explicó que el actual gobierno del PP trabaja con el presupuesto que dejó el ejecutivo anterior donde se incluyen 897.000 euros en subvenciones para el transporte. Ayuda que se va a ampliar en los próximos presupuestos con la intención de que se beneficien más familias.

Hasta ahora los beneficiarios de las subvenciones del transporte escolar son solo las familias que están en situación de emergencia social. El pasado curso el Consistorio atendió a 57 familias en riesgo. No obstante, son muchas más las que se ven en dificultades para pagar los 57 euros mensuales que cuesta el transporte escolar para quienes viven a menos de tres kilómetros (según los parámetros de distancias que maneja la Conselleria de Educación y que no son acertados en muchas ocasiones). La intención del nuevo equipo de gobierno es duplicar o casi triplicar los beneficiarios de esas ayudas, más allá de los casos de emergencia social, con varias líneas de subvenciones para diferentes colectivos en base a las solicitudes que reciba.

El Ayuntamiento trabaja ya en la elaboración de un pliego para los nuevos criterios de concesión de las ayudas al transporte escolar municipal. Se plantean dos vías: la de conceder la ayuda según la distancia al centro escolar que deben recorrer los alumnos o en base a los recursos económicos de los solicitantes. «Estamos estudiando los pliegos de otras ciudades para ver cuál es la forma más adecuada de atender las necesidades de las familias con el objetivo de que el Ayuntamiento se convierta en un elemento colaborativo en el coste del transporte escolar», señala Recuero.

57 euros mensuales



La concesión del transporte escolar municipal de Torrevieja la tiene actualmente la empresa La Inmaculada, que seguirá prestando el servicio con un coste para cada alumno de 57 euros al mes por dos viajes de ida y de vuelta. La compañía Costa Azul se encarga, por su parte, de llevar al colegio a quienes viven a más de tres kilómetros de distancia del mismo, un servicio que presta gratuitamente la Generalitat. «Ahora el transporte se contrata directamente con la empresa y hay rumores de que se va a privatizar», señala el presidente de la FAPA Gabriel Miró, Fernando García. García asegura que está aumentando el absentismo escolar «porque hay alumnos que viven a 2,5 kilómetros que es mucha distancia para recorrer y no van y otros lo hacen jugándose la vida por arcenes de carreteras o en patín porque no pueden pagar esos 57 euros, máxime cuando son dos o tres niños en la casa y las ayudas no se reciben hasta el año siguiente y pedimos al Ayuntamiento que busque alternativas para quienes no pueden adelantar el dinero». El edil de Educación contesta que la ley de subvenciones impide adelantar las ayudas antes de que se justifique el gasto «Deben entregar los justificantes de las facturas de haber hecho uso del servicio y el coste para poder recibir el tanto por ciento que les corresponde de subvención y eso siempre es a posteriori», señala. Para el curso 2020/2021, Ricardo Recuero adelanta que el Ayuntamiento cambiará la gestión del transporte escolar.

El Ayuntamiento también ampliará las rutinas de paso y las líneas que van a los centros en el nuevo contrato del transporte urbano. «Los alumnos de secundaria dispondrán así de más líneas y frecuencias de paso de los autobuses tanto a la entrada como a la salida de los centros», indicó Recuero.