Benejúzar patrulla con un policía y no cubre la seguridad las 24 horas

El municipio ha perdido tres agentes en los últimos años.

Benejúzar no cuenta con un servicio de Policía Local las 24 horas al día. El alcalde de la localidad, Miguel López (PSOE), reconoció ayer que la escasez de medios personales impide contar al municipio con patrullas durante todo el día. En la localidad hay actualmente un jefe policial y seis agentes, tres de ellos interinos -no pueden portar arma- y otro está de baja, insuficientes para cubrir el servicio las 24 horas, según desveló ayer el regidor benejucense, quien estuvo acompañado del nuevo jefe de la Policía Local, José Manuel Ruiz, que también incidió en esa falta de policías. «Es imprescindible que los vecinos de Benejúzar sepan que sufrimos una grave falta de medios humanos desde hace años por lo que pedimos a los sucesivos equipos de gobierno que lo resuelvan cuanto antes», señaló el jefe policial.

Lo preocupante no es solo que no se esté cubriendo la seguridad del municipio las 24 horas del día, también lo es que las patrullas que realizan el servicio por las calles salen con un solo agente por la falta de efectivos, lo que pone en riesgo su integridad. Una situación que preocupa al alcalde de Benejúzar quien anunció la contratación de nuevos agentes antes de final de año. «A partir de octubre podremos iniciar el procedimiento de incorporación de nuevos agentes a la plantilla con el objetivo de que los policías actuales cuenten con algún compañero más a final de año (...) y podamos cumplir el gran desafío de que nuestros agentes trabajen en pareja para su seguridad y la de los vecinos», señaló Miguel López quien recordó que ordenó sacar una plaza para cubrir una plaza de interino que no se había cubierto a pesar de que hubo una jubilación en febrero. El municipio ha perdido tres agentes en los últimos años, lo que ha provocado una merma en la plantilla policial.

El Ayuntamiento tampoco puede pagar más horas extra a sus policías para cubrir servicios ya que según el regidor «se han excedido ya las previstas para el año». En este sentido denunció que en los últimos años «se han realizado coberturas de plazas enmascarando y pagando como horas extra verdaderas duplicidades de servicios de los agentes». López ha ordenado que un funcionario atienda el teléfono de la Policía algunas mañanas «y tiene la indicación de, en caso necesario, redirigir la llamada y los avisos tanto al 112 como a la Guardia Civil».