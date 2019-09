El ayuntamiento de Almoradí y la comunidad escolar rechazan que los colegios impartan Islam

La alcaldesa convoca de urgencia al consejo escolar y pide una reunión a Ximo Puig.

Frente común del Ayuntamiento de Almoradí y de la comunidad escolar de este municipio para que este curso que está a punto de empezar los tres colegios elegidos por la Conselleria de Educación como proyecto piloto para impartir religión islámica no oferten esta asignatura. Esos tres centros de Infantil y Primaria (Pascual Andreu, Canales y Martínez y Manuel de Torres) son los que figuran, junto a otros tres de Crevillent y uno en Catral, para la enseñanza del Islam a los alumnos que así lo soliciten. El proyecto de la conselleria que dirige Vicent Marzà motivó numerosas voces en contra en Almoradí el pasado año, cuando se desveló que tres de sus colegios eran los seleccionados para impartir esta asignatura. Finalmente, la falta de profesorado hizo que no se impartiera la asignatura en los colegios almoradidenses ni en el de Catral.

Como hace un año, la justificación que da el Ayuntamiento y la comunidad escolar al rechazo a que se imparta Islam en los centros públicos del municipio es la saturación que tienen sus aulas. Una cuestión de falta de espacio y no por motivos religiosos, quisieron ayer recalcar fuentes municipales. La alcaldesa de la localidad, María Gómez (PP), junto a la concejal de Educación, Susana Miralles, convocará esta semana de urgencia al consejo escolar municipal para consensuar las decisiones a adoptar. De momento, Gómez ha solicitado una reunión con el presidente de la Generalitat Ximo Puig, después de que el año pasado finalmente no la recibiera. La Generalitat mantiene que la administración está cumpliendo con la ley y tiene la obligación de ofrecer religión islámica en los colegios públicos a consecuencia de los acuerdos a los que llegó el gobierno central con la comunidad islámica en 1992 y que no se estaban cumpliendo.

Desde el Ayuntamiento, sin embargo, se muestran convencidos de que no sirve para mejorar la convivencia, ni los resultados académicos ni los problemas que en la actualidad tiene la localidad como son la escolarización sobrevenida, la falta de espacios, las infraestructuras con necesidades urgentes, la construcción de un nuevo colegio, el tejado de fibrocemento o la falta de oferta de Formación Profesional. El equipo de gobierno del PP presentó y aprobó en septiembre de 2018 una moción para pedir la «inmediata suspensión de dicho proyecto» que se remitió al presidente de la Generalitat Valenciana. Según fuentes municipales, en enero de este año la inspectora de Educación informó que en cuanto se dispusiera de profesorado que cumpliese con los requisitos necesarios, se implantaría la religión islámica en el municipio y así lo están comunicando esta misma semana a las familias susceptibles de poder cursar esta materia, con el fin de implantarlo en el curso que comienza en unos días.

Colapso



La regidora almoradidense explicó ayer a INFORMACIÓN que lo que pretende el ayuntamiento es «reiterar a la Conselleria de Educación que no siga el municipio como proyecto piloto porque tenemos los tres colegios saturados y no se pueden liberar aulas». Y quiso matizar que el rechazo a que no se imparta religión islámica en los centros educativos del municipio es una cuestión de logística y no ideológica. «Tenemos hasta 13 barracones en los colegios, estamos colapsados y no hay espacio físico para desdoblar aulas para dar una asignatura más», insistió la alcaldesa. «Estamos a la espera de arreglar los tres centros con el Plan Edificant y se está preparando el pliego para el nuevo colegio, hasta que no se haga todo eso no habrá espacio», dijo.

Los centros educativos del municipio están muy masificados al ser colegios de 2 líneas convertidos en 3 y hasta en 4 líneas. Incluso, el curso pasado los colegios decidieron eliminar aulas destinadas a otros propósitos como biblioteca o psicomotricidad para destinarlas a la docencia, y se instalaron aulas hasta en los pasillos, según denunciaron las Ampas, que, incluso, llegaron a convocar una huelga. La presidenta del Ampa del colegio Canales y Martínez, Jessy Arbona, aseguró que aún no han recibido notificación de Educación sobre la impartición este curso de la asignatura de religión islámica. No obstante, reitera «la falta de espacio a la espera de que se construya el nuevo colegio de 3 líneas, aunque seguramente como sigan así las cosas no sea ni suficiente». En este colegio son 690 los alumnos que estudian y Arbona teme que «si finalmente se imparte allí religión islámica, habrá que subir la ratio».

Falta de profesores de religión islámica



Educación tuvo problemas para encontrar profesorado el pasado curso y solo una docente dio la materia en Crevillent

La Conselleria de Educación tuvo muchos problemas para encontrar profesores para el proyecto piloto que inició el pasado curso de ofertar religión islámica. De hecho, aunque los centros propuestos eran tres de Almoradí, uno de Catral y tres de Crevillent, solo pudo contratar a una profesora que estuvo dando clases en esta última localidad. Ni en Almoradí ni en Catral se encontraron docentes para impartir Islam.

El profesorado competente para impartir la asignatura debía ser propuesto por la Comisión Islámica y la figura de este profesor o profesora estará sometida al régimen disciplinario que se aplica al personal docente de la Comunidad Valenciana, por lo debe haberse formado en las mismas condiciones y a través de las mismas estructuras que el conjunto del claustro del que formará parte. Deberá cumplir requisitos de titulación y la declaración de idoneidad o certificación equivalente de la confesión religiosa. El contar con la titulación de valenciano, como se exige al resto, complica el encontrar a los docentes adecuados.