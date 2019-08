Torrevieja aprueba el inicio de dos de los contratos para reabrir el Teatro

Han pasado dos meses y medio desde que el nuevo gobierno local dirigido por Eduardo Dolón (PP) asumiera la gestión del Ayuntamiento. El Teatro Auditorio Municipal sigue cerrado. La campaña electoral del PP se basó, en parte, en la reapertura inmediata del recinto cultural. Ayer la junta de gobierno aprobó el inicio de dos expedientes vinculados con el mantenimiento y reformas para adecuar el espacio necesarios para la reapertura. El concejal secretario de la junta, Federico Alarcón anunció la aprobación inicio de expediente y nombramiento de instructor para la contratación de la revisión del funcionamiento de los sistemas de la caja escénica del Teatro. Revisión que implica motores de las barras escénicas, concha acústica, telón cortafuegos, cortina americana, cuadro de maniobra y control de los motores de la caja escénica. También el inicio de expediente para el cambio del depósito acumulativo de inercia del sistema de aire acondicionado.

El equipo de gobierno del PP asegura que la carencia de fin de obra, que impide que el recinto obtenga la licencia de apertura es lo de menos a la hora de reabrir. Pero no ha reabierto. También que cuando todo el mantenimiento esté terminado será innecesario ese certificado del que carece el recinto, que funcionó entre 2006 y 2015 -tras varias denuncias de Los Verdes ante la Generalitat por carecer de licencia de apertura-, y que debería ser firmado por el arquitecto director del proyecto, Antonio Marquerie, contratado por Acciona.

El alcalde sigue sin desvelar cuál es la fórmula legal para reabrir -que puede pasar por la firma de algún técnico o asesor que asuma ese visto bueno- pese a que el Organismo de Certificación Administrativa (OCA) contratado por el PP en 2014 para llevar a cabo el trámite de licencia de apertura no lo valida sin el fin de obra. Los servicios jurídicos municipales recomendaron a mediados de agosto al municipio no emprender una acción judicial contra el arquitecto. Sí han sugerido que se reclame en la demanda que ha presentado el arquitecto contra el Ayuntamiento por el impago de honorarios -que son responsabilidad de Acciona, no del municipio- que aporte ese fin de obra.

Un año sin climatización



Además, en la junta fue aprobado ayer la licitación para el suministro de un aparato de aire acondicionado para el Centro Municipal de Ocio (CMO).Este expediente se ha aprobado por urgencia debido a que el aire acondicionado del CMO no funciona desde octubre de 2018, «debido a la falta de mantenimiento durante los últimos cuatro años», según el gobierno del PP. Alarcón aseguró que debido a esa falta de mantenimiento se va a proceder a la adquisición de nuevos aparatos cuya inversión asciende a 26.786 euros. Parte de las actividades lúdicas de este recinto, como algunos bailes, se han llevado a cabo este verano en su zona verde ante la carencia de climatización.