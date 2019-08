Doce pueblos participarán en la Feria Comarcal de Turismo

La IV Feria Comarcal de Turismo se celebrará en Los Montesinos del 20 al 22 de septiembre. En ella participarán 12 de los 27 pueblos que componen la comarca. Entre los ausentes se encuentran Orihuela y Torrevieja, las dos ciudades más grandes e importantes de la zona, y Almoradí.

Orihuela sí participó el la feria del año pasado pero esta edición no lo hará «porque tenemos proyectos y una programación ya muy intensa que ya estábamos trabajando en ello» explicaba la concejala de Turismo del Ayuntamiento de Orihuela, Mariola Rocamora. En este mismo sentido ha justificado su ausencia Torrevieja, alegando que «teníamos tres cosas urgentes, entre ellas La Vuelta, y teníamos que priorizar», argumentaba la concejala de Turismo, Rosario Martínez. Almoradí, el otro gran ausente, ha esgrimido la falta de técnico de turismo para preparar esta feria. «Es la primera vez que no vamos y no significa que al año que viene no vayamos» explicaba José Antonio Latorre, concejal de Turismo.

Los municipios que sí acudirán a esta cita son Benejúzar, Callosa de Segura, Catral, Cox, Dolores, Guardamar del Segura, Pilar de la Horadada, Redován, Rojales, San Fulgencio, San Miguel de Salinas y Los Montesinos, como anfitrión.

«Van a ser tres días donde se generarán experiencias y emociones, un recorrido por las diferencias que conforma la comarca que al mismo tiempo nos complementa. Es un buen escaparate y la gente se va a divertir» comentaba la concejala de Turismo de Los Montesinos, Anabel Juárez.

Esta cuarta cita, que se celebrará en la plaza del Ayuntamiento mostrará a los visitantes el valor y riqueza patrimonial, cultural, gastronómica y festiva que ofrecen las localidades participantes. También habrá actividades deportivas, como la ruta de senderismo -sábado 21 y domingo 22 a las 9 horas- por el Parque Natural de las lagunas de Torrevieja y La Mata. La inauguración está programa para el viernes 20 a las 19 horas y la clausura el domingo a las 15 horas.